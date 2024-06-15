Іноді кіт може відмовлятися від їжі через спеку, та часом це сигнал про смертельно небезпечні проблеми зі здоров'ям і діяти треба негайно

Іноді коти відмовляються від їжі і загалом поводяться нетипово. Із чим це пов’язано та що робити у такій ситуації, коли кіт не їсть, ідеться в блозі сайту Petslike.

Скільки може голодувати кіт

Здорова доросла тварина може без загрози для здоров'я обходитися без їжі до 5 днів з постійним споживанням води, літня – до 3 днів. А от для вагітних і самок, що годують, максимально допустима тривалість голодування – доба.

Якщо кіт страждає на хронічні захворювання, навіть дводенна помірність в їжі може завдати серйозної шкоди його здоров'ю.

Багато котів можуть з різних причин відмовлятися від їжі упродовж доби. Та якщо голодування триває довше, кіт поводиться нетипово або помітні інші ознаки того, що йому погано, потрібно звертатися до ветеринара якнайшвидше.

Чому кіт відмовляється їсти

Причинами відмови від їжі та води, спаду активності тварини можуть бути фактори медичного, психологічного або іншого плану, не пов'язані із хворобою. Ось основні з них:

Літня спека, коли хочеться тільки пити, але не їсти, тварина малоактивна, не витрачає багато енергії;

Тварині не подобається новий корм або продукт, що недавно з'явився в її раціоні, перехід між видом або типом корму має бути поступовим;

Зміна обстановки в помешканні, місці харчування котика – це може стосуватися навіть нової миски;

Якщо тварина нещодавно перенесла операцію, самка чекає на потомство або щойно народила, відсутність апетиту – поширене явище;

Особливості статевої поведінки, наприклад, тічка у кішок;

Стрес у тварини;

Котяча депресія.

Про що ще може свідчити втрата апетита у кота

Причини можуть ховатися і в стані здоров’я котика. Ось кілька захворювань, що можуть впливати на апетит тварини:

Захворювання зубів, ротовій порожнині;

Хвороби шлунково-кишкового тракту – вірусні, паразитарні, бактеріальні, гастрити, кишкова непрохідність, онкологія;

Стороннє тіло в шлунку;

Гельмінти;

Захворювання нирок, сечовидільної системи;

Інфекційні захворювання;

Діабет;

Травми;

Отруєння.

Хвора тварина відмовляється від їжі, тому що змучена болем, страждає від нудоти, інтоксикації. Але є ще одна причина відсутності апетиту – порушення смаку та нюху при нежиті, застуді або внаслідок медикаментозного, хірургічного лікування.

Що робити, якщо кіт не їсть

По-перше, потрібно з’ясувати причину. Пам’ятайте, що стресом для кота може бути навіть невелика перестановка в квартирі чи новий гість. А гельмінтозом або інфекційною хворобою може заразитися навіть тварина, що не виходить на вулицю.

Якщо є підозра, що причина відмови кота від їжі – медична, варто якнайшвидше звернутися до ветеринара. Також слід пам’ятати про регулярні профілактичні походи кота до ветеринара.