Коти ретельно і далекоглядно підходять до вибору місця для сну

Коти можуть спати практично будь-де – це природно для цих маленьких хижаків. Та ви могли помічати, що вночі кіт часто приходить у ваше ліжко або ж, навпаки, моститься під ковдру до когось іншого з родини, а ваше ліжко оминає. Ветеринари розповідають, на що кіт орієнтується, коли вибирає, з ким спати.

Улюбленець кота

Коти, як й інші тварини, можуть мати різний зв’язок з членами родини – із кимось міцніший, із кимось – більш прохолодний. До того, кого кіт любить дужче, він і приходитиме спати.

Годувальник кота

Будьмо чесними, їжа – один із найкращих мотиваторів для котів. Тож той у родині, хто піклується про кота найбільше, зокрема, найчастіше годує його, буде ближчим до кота. До того ж, це зручно – спати біля того, хто тебе годує: щойно він розплющить очі, знатиме, що робити.

Грілка для кота

У котів температура тіла вища, ніж у людей. Тож вони дуже полюбляють теплі місця. Людина, яка віддає своє тепло вночі – прекрасний вибір для затишного сну. Також можна бути впевненим у тому, що саме ваше ліжко має найкраще розташування в домі.

Якщо уночі біля вас кіт перегріється, то він перейде спати в ноги – тут все ще тепло, але вже не гаряче. Ще й ніхто не притисне під час перевертання.

Захисник кота

Для того, щоб повністю розслабитися і увійти у фазу глибокого сну, котику важливо почуватися у безпеці. Тож аби міцно заснути і добре спати, він прийде під ковдру до того, з ким почувається в безпеці і захищеним.

Парфуми для кота

Коти дуже чутливі до запахів і звуків, тож це може бути ще один критерій для вибору людини для сну. Якщо котику подобається, як пахне ваше волосся або шкіра, імовірно, він спатиме на вашій подушці або й на голові.

Також відіграють роль звуки, що людина видає уві сні. Кіт прийде до того, хто його не будитиме і чиє рівне дихання його заспокоюватиме.