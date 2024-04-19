Імовірно, собаки частіше будять людину вночі, а коти значно тихіші

Зазвичай, люди дозволяють котам спати в своєму ліжку. А от про собак часто кажуть, що цього не можна робити. Нове дослідження, проведе в США, може дещо привідкрити завісу цієї підсвідомої заборони.

Нещодавно журнал Scientific Reports опублікував результати дослідження за участю 1591 добровольця віком 18-91 рік. У ньому ідеться про якість сну за умови, коли в ліжку чи в спальні людини є кіт або собака. Люди, з якими у спальні перебувають собаки, сплять загалом гірше.

Що дізналися вчені?

47% із 1591 добровольця, які взяли участь в дослідженні, повідомили, що сплять зі своїми домашніми улюбленцями в одній кімнаті або в одному ліжку. Більшість із них мають собак, менше людей – котів. Окрім того, більшість мають 2-5 тварин, а 92% опитаних є головним опікуном принаймні однієї тварини. Сплять разом з тваринами переважно молоді люди і жінки різного віку та статусу.

Усі учасники пройшли стандартні опитування, що допомогли оцінити важкість безсоння та загальну якість сну упродовж кількох тижнів.

З'ясувалося, що ті, хто спить зі своїми тваринами в одній кімнаті, мають гірший сон. Та коли науковці врахували поправки на демографічні відмінності, кількість тварин і їхній вид, виявилося, що з негативним впливом на сон пов'язане спання лише з собаками.

При цьому 93% опікунів вважали, що улюбленець, навпаки, має позитивний або ж нейтральний вплив на сон. Лише 6,5% сказали про негативний ефект.

Хоча вищий рівень стресу в учасників і був пов'язаний з гіршим сном, але вчені не помітили, що сон з тваринами допомагає його зменшити.

А що з котами?

Сон в одному ліжку чи в одній кімнаті з котами такого ефекту не показав. Можливо, це пов’язано з тим, що собаки можуть бути більш рухливими і гучними, вони частіше змушують людину прокидатися.

На думку науковців, потрібно провести більше досліджень, щоб зрозуміти, що стоїть за зв'язком і наскільки довготривалим може бути цей ефект.

Раніше ZAXID.NET писав про те, що означає, коли кіт спить поруч з людиною.