Добирати компаньйона варто за сумісністю характерів та рівня енергії

Домашній улюбленець може стати чудовим компаньйоном для літніх людей, які вийшли на пенсію. По-перше, науково доведено, що час з собакою позитивно впливає на фізичне та емоційне здоров’я. По-друге, завжди є з ким поспілкуватися і хто підніме настрій.

Та варто врахувати, що кожна собака має свій рівень енергії, потребу у вправах та прогулянках. А в похилому віці може бути не так просто гуляти з улюбленцем по кілька годин на день за будь-якої погоди. ZAXID.NET розповідає, які собаки можуть стати якнайкращим компаньйоном для літніх людей.

Мальтійська болонка

Мальтійські болонки – напрочуд гарні, грайливі і водночас аристократичні кімнатні собаки. Вони потребують хоча б пів години активності на день. Іноді можуть бути галасливими, але це виправляється навчанням.

Характеристики: собака іграшкової породи, вагою 2-4 кг, зростом 20-25 см, білого кольору. Середня тривалість життя – 12-15 років.

Мальтійська болонка зачарує своєю аристократичністю

Пудель

Це декоративна порода собак, що можуть бути трьох розмірів – стандартні (великий розмір), мініатюрні і карликові. Це кмітливі і допитливі собаки, їх легко дресирувати. Окрім того, ці кучеряві чотирилапі дуже прив’язані до опікуна і ніколи не бувають агресивними.

Характеристики: стандартний пудель може важити до 32 кг, міні – до 14, а іграшковий – не більше 4,5 кг. Окрас може бути різним. Середня тривалість життя – 12-15 років.

Пуделі бувають різних розмірів та кольорів

Померанський шпіц

Ця найменша порода шпіців походить від їздових собак півночі. Особливість помшпіців – вираз їхньої мордочки. Здається, що ці песики завжди усміхаються. Помшпіци енергійні, але через свої розміри вони швидко витрачають енергію, тож потребують близько 30 хвилин прогулянок на день. Ці собаки сильно люблять свого опікуна і вдаються до різних трюків, аби розсмішити його.

Характеристики: ця іграшкова порода представлена у близько 20-ти забарвленнях. Зріст померанських шпіців становить 20-30 см, вага – 2-3 кг. Тривалість їхнього життя може сягати 12-16 років.

Померанський шпіц завжди намагатиметься вас розсмішити

Гаванез

Гаванез – жвавий, доброзичливий, товариський і ласкавий собака. Він любить людей і добре почувається в їхній компанії. Ще він любить дресирування і вчитися чомусь новому.

Характеристики: це собака кімнатної породи, але з міцною статурою. Вага становить 3-6 кг, зріст – 23-28 см. Забарвлення шерсті може бути будь-яких кольорів. Тривалість життя – 13-15 років.

Гаванез скрізь супроводжуватиме вас

Бішон фрізе

Ці жваві, завжди щасливі песики обожнюють своїх опікунів. Також вони добре соціалізуються та почуваються добре в компанії інших собак та домашніх тварин. Потребують не менше 30 хвилин активності на день.

Характеристики: собака кімнатної породи вагою 3-6 кг і зростом 23-28 см. Шерсть – біла, що гарно контрастує з чорними очима і носиком.

Бішон фріз схожий на пухнасту хмаринку в погожий день

Важливо, що більшість із цих порід потребують грумінгу через довгу або пухнасту шерсть – їх треба вичісувати кілька разів на тиждень, а то й щодня.

Звісно, це не виключний перелік порід собак, що підходять літнім людям. Головне, на що варто звертати увагу при виборі компаньйона – це розмір породи, її характер, рівень енергії та потреби в догляді.