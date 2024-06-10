Котячий язик не схожий ані на людський, ані на собачий і виконує цінні для тварини функції

Якщо вас колись облизував кіт, ви точно помітили, що у нього шершавий язик. Якщо кіт буде деякий час лизати вам руку, то зрештою може здатися, що він тре її наждачним папером. Котячий язик не схожий ані на людський, ані на собачий. Блог про тварин PetMD розповідє, як котам допомагає шершавий язик.

Голчатий язик

Усі котячі – від вашого домашнього кошеняти до пуми чи лева – мають абсолютно однакову будову язика. І ця будова спланована природою як найкращий інструмент для виживання в диких умовах.

Ефект «наждачного паперу» від котячого язика створює те, що він повністю вкритий крихітними кератиновими шипами – сосочками. Кератин – це той же матеріал, з якого зроблені котячі кігті та ваші власні нігті. Сотні гачкоподібних сосочків виконують надважливі функції в життя кота.

Унікальним є також те, що кіт може керувати – рухати – цими кератиновими міні-шипами. Коли він розслаблений, вони «лежать» і створюють гладеньку поверхню. А коли вони потрібні, за допомогою м’язового руху кіт «ставить» їх вертикально.

Язик-рашпіль

Така особлива будова язика допомагає котам не втрачати ані найменшого шматочка здобичі у дикій природі. Сосочки перетворюють язик на «рашпіль», що знімає з кісток жертви найменші волокна і проштовхує їх до рота. Це практично в період дефіциту.

Язик-гурман

У людини на язику є 9 тис. смакових рецепторів. У собаки – 1700. А в кота – лише 473. Коти розрізняють усі основні смаки, що й людина, але солодкий смак для них приглушений і розмитий.

Натомість коти, на відміну від людей, здатні відчувати в м’ясній їжі аденозинтрифосфат (АТФ). Це органічна сполука, що відповідає за енергію в м’язах і завдяки якій у них передаються нервові імпульси.

Іншими словами, коти здатні набагато краще відчувати смак м’яса і значно більше насолоджуватися його відтінками.

Язик-соломинка

Також язик допомагає котам пити воду у свій особливий спосіб. Вони скручують частину язика, швидко наповнюють утворену чашу водою за допомогою кінчика язика із сосочками і лише потім проковтують її. Це також схоже на всмоктування води через соломинку.

Язик-гребінь і язик-масажер

Окрім їжі і пиття, коти використовують язик для гігієнічних процедур. Коли вони вилизують свою шерсть, голочки на язиці працюють як гребінець – так коти прибирають з шерсті пил, суху шкіру, випалі шерстинки, накопичення яких може подразнювати шкіру і сприяти появі проблем зі здоров’ям котика.

Також сосочки масажують шкіру під час грумінгу, покращують кровообіг і допомагають регулювати температуру.

На жаль, котячий язик частково відповідальний за кульки шерсті, що утворюються в котячому шлунку. Щоденне вичісування котика опікуном допоможе зменшити цю проблему.

Язик-аналізатор

Котячий язик може чітко показати, що у котика виникли проблеми зі здоров’ям і слід звернутися до ветеринара. У нормі котячий язик повинен бути рожевим і відносно сухим. Якщо ж ви помітили, що у кота тече слина, це привід зателефонувати совєму ветеринару.

Також відвідати з котом лікаря потрібно, якщо язик:

запалений;

блідий;

синюватий;

жовтий;

опухлий;

на ньому є будь-яка виразка.

Ще один привід для консультації з ветеринаром – це те, що ваш кіт все частіше «забуває» покласти язик назад до рота.

Так, іноді котики мило висолоплюють язик після їжі або ж коли сплять, чи після умивання. У нормі це зрідка трапляється і дуже веселить опікунів. Та якщо кіт надовго висуває язик, а, до того ж, часто дихає, звертайтесь до ветеринара чимшвидше.