Коти у своєму еволюційному розвитку досягли піку, вважають вчені

Коти – ідеальні створіння природи. Такого висновку дійшли не лише їхні опікуни та обожнювачі, а й науковці. Анджалі Госвамі, яка досліджує еволюцію тварин в природничому музеї в Лондоні, пояснює, чому коти – досконалий продукт еволюції.

Всі коти – однакові

Думка про еволюційну досконалість котів прийшла до науковиці, коли вона зрозуміла, що у світі є різні види котів, утім, всі вони – однакові, відрізняються лише розміром – великі чи малі. Всі коти – м’ясоїдні хижаки, вони співіснують на різних територіях і виглядають дуже схоже.

Усі коти мають круглі «дитячі» голови, що не змінюються з віком, всупереч розвитку ссавців, говорить Анджалі Госвамі. Кошенята відрізняються від дорослих котів лише розмірами. Якщо собаки різних порід мають різні мордочки і форму голови, то породи котів відрізняються лише кольором і довжиною шерсті. Це все наштовхнуло науковицю на думку, що коти – такий «спеціалізований» вид тварин, який вже «знайшов» себе.

У котах все ідеальне

З точки зору еволюції, коти – ідеальні. Вони досягнули майстерності у тому, що роблять, тому не потребують варіацій чи змін, все у котах працює якнайкраще для них, говорить Анджалі Госвамі.

«Мене часто питають: а як же кажани чи гризуни? Існує так багато їхніх видів, що роблять найрізноманітніші речі. Тоді я відповідаю: вони нічого не досягли у своєму розвитку, тому продовжують робити все підряд», – каже науковиця.

У світі рептилій, додає Анджалі Госвамі, такими «котами» є варани – ці тварини теж усі однакові, затяті хижаки-м’ясоїди, які відрізняються лише розмірами тіла.

Чи хотіли б ви щось змінити у своєму котику? Навряд, адже він – прекрасний, як не крути.