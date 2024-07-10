Прохолодна вода - найважливіше в спеку для вуличних і домашніх тварин

Цього тижня, за прогнозами синоптиків, температура у Львові може сягнути 38 градусів тепла. Від спеки страждають не тільки люди, а й тварини. Ветеринарка житомирського комунального підприємства Вікторія Терещенко розповідає, як допомогти пережити таку спеку домашнім і вуличним чотирилапим. Про це пише Житомир.інфо.

Вода постійно, їжа – ввечері

Найголовніше під час спеки для тварин – це свіжа вода. Вікторія Терещенко закликає людей ставити біля магазинів, кав’ярень і під’їздів будинків мисочки з водою для безпритульних тварин і стежити, щоб вони завжди були наповнені.

«Безпритульні тварини самі знаходять собі тіньові місця, щоб пересидіти, перележати таку спеку. Якщо годувати, то зазвичай починають їсти, коли сонце заходить, у вечірню пору доби. Тому, якщо годівля, то можливо, це якісь вологі корми, щоб зберегти водний баланс організму», – говорить лікарка.

Тепловий удар

І на вулиці, і вдома тварина у сильну спеку може отримати тепловий удар. Визначити тепловий удар у тварини без допомоги лікаря допоможуть такі ознаки:

Тварина апатична, не реагує на зовнішні подразники;

Часте поверхневе дихання або навіть задишка;

Підвищена температура, про що говорить сухий і гарячий ніс;

Тварина гаряча на дотик.

Щоб допомогти тварини, якщо є підозра на тепловий удар, найперше слід віднести її в затінок, а краще – у прохолодне приміщення. Також потрібно охолодити їй лапки за допомогою мокрого простирадла, рушників – що є під руко. Прохолодною водою варто змочити і голову тварини. Найкраще після цього відвезти тварину у ветеринарну клініку.

Гуляти під сонцем – не можна

Домашні тварини також страждають від спеки. Якщо вам треба вигуляти собаку, говорить Вікторія Терещенко, робіть це до 11:00 і після 18:00, коли сонце не таке пекуче.

Слід переконатися, що асфальт, яким ви ітимете з твариною, не обпече їй подушечки лапок. Прикладіть долоню до асфальту: якщо можете тримати упродовж 5 секунд і вам не пече, з твариною можна гуляти.

Вдома тварині можна запропонувати перебувати у приміщенні, де є прохолодна плитка на підлозі – у ванній, кухні тощо.

Раніше ZAXID.NET писав, як допомогти пережити спеку домашнім котикам. Ці поради підходять і для собак.