Ревність у котів і собак відрізняється від людської ревності, та це все одно неприємно і може призводити до деструктивної поведінки тварини

Ваш домашній улюбленець не дозволяє гладити інших? Робить шкоду, коли ви приділяєте увагу комусь іншому? З людської точки зору це виглядає як ревнощі. Хоча у тварин це радше змагальність за те, що вони хочуть, адже вони не мають такого спектру емоцій і почуттів як люди.

Як би це не називалося, воно може спричинити проблеми. Ветеринарний журнал PetMD розповідає, як зрозуміти, що тварина ревнує, та уникнути появи цього почуття у неї.

Ознаки того, що кіт або собака ревнує

Кожен пес чи кіт поводитиметься в залежності від свого характеру, та є основні ознаки, що допоможуть зрозуміти, що тварина не в захваті від вашої поведінки. Ось вони:

Агресія (тварина кусає «конкурента»);

Ходіння в туалет поза відведеним місцем – тварина хоче вам щось сказати;

Тварина надто «прилипає» до вас;

Настирливість – тварина перешкоджає іншим, коли вони зайняті, постійно вимагає уваги до себе;

Гарчання, шипіння, бійка з іншою твариною – особливо, коил в помешканні є кілька тварин;

Спроба налякати (шипінням, гарчанням тощо) гостя або незнайомця, з яким говорить опікун;

Тварина раптом виконує різні трюки;

Втручання у ваш простір – сидіння на клавіатурі, вилізання на голову тощо;

Демонстративний вихід з приміщення.

Причини ревності у тварин

Іноді тварина може просто нудитися і вимагати уваги. А часом вона має меланхолійний настрій, як і люди. Тоді їй потрібні ви – щоб погладити, погратися чи просто побути разом без усіх інших.

Також на ревність можуть впливати умови, в яких живуть одразу кілька тварин – брак іграшок, мало місця, мало фізичних вправ, стрес, соціальні проблеми тощо.

Окрім того, деякі тварини генетично схильні до більшої змагальності.

Як зупинити ревниву поведінку у тварин

Якщо ви опікуєтеся одразу кількома тваринами, то ці правила допоможуть налагодити стосунки так, щоб всі почувалися любленими, щоб нікому з компаньйонів не бракувало уваги. Ось вони:

Не приділяйте одній тварині більше уваги, ніж іншій;

Створіть особистий простір (місце) для кожної окремої тварини;

Годуйте тварин окремо, щоб уникнути конфліктів, і давайте кожному однакову кількість ласощів;

Після повернення додому простежте, щоб всі ваші компаньйони отримали однакову кількість уваги;

Не гладьте одну тварину, не гладячи при цьому іншу;

Майте щонайменше по дві іграшки і два ліжка для тварин.

Також корисно вести нотатки про поведінку тварин, щоб у разі потреби порадитись з ветеринаром або фахівцем з поведінки тварин.