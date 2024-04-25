Деякі собаки є хворобливо боязкими, та якщо знати причину цього і бути терплячими, то проблему можна вирішити

Собака, який всього боїться, не тільки стресує сам, а й провокує стрес в опікуна. Хоча в дикій природі страх збільшує шанси тварини на виживання, в сучасному житті опікунів і їхніх компаньйонів це лише заважає. Блог про домашніх тварин PetMD розповідає про основні страхи собак, причини їх виникнення та як їх подолати.

Чому собака боїться буквально усього?

На це можуть бути різні причини. Ось основні з них:

Брак соціалізації, позитивного впливу на нових людей, тварин, оточення під час важливого цуценячого віку;

Генетична схильність, особливо, якщо мама песика була нервовою;

Травматичний досвід;

Біль – це може виглядати як страх, але собаці може бути просто боляче, коли до неї торкаються, наприклад.

Чого найчастіше бояться собаки

Звісно, кожен пес – це особистість. Та є універсальні страхи і фобії, притаманні більшості собак. Якщо звичайна собака може підстрибнути від, наприклад, гучного звуку, то ляклива буде тікати, ховатися і відмовлятися вийти зі сховку. Коли звичайний пес буде підозріло ставитись до незнайомців, то лякливий може навіть відмовитись виходити з дому, бо за дверима – незнайомці. У цьому різниця.

До найбільш поширених страхів у собак належать:

Страх гучного несподіваного звуку;

Страх дітей, які не розуміють, як поводитись із собакою;

Страх інших собак, особливо, якщо у тварини немає досвіду дружби з іншими песиками;

Страх незнайомців, які не схожі на опікунів та інших близьких людей;

Страх виходити надвір, особливо на новому місці або після травматичного досвіду.

Як допомогти собаці подолати страх

По-перше, лякливий собака потребує багато терпіння. Тренування мають проходити в його темпі, адже намагання підштовхнути тварину до чогось можуть взагалі зупинити процес. Заохочуйте собаку до більшої впевненості у собі.

Якщо собака боїться конкретних гучних звуків – грому, салюту, сирени, можна використовувати його запис (на малій гучності, звісно), щоб поступово тварина звикла до нього і перестала звертати увагу. Поступово гучність звуку можна підвищувати, та при цьому варто стежити за реакцією компаньйона.

Також можна використовувати так званий білий шум, аби він перекривав інші звуки, на які реагує собака.

Якщо собака боїться дітей і у вас вдома немає дітей, то найпростіший вихід – тримати тварину в тихому спокійному місці, коли до вас приходять знайомі з дітьми. Якщо ж ідеться про дітей, які живуть із собакою в одному домі, варто подбати про те, щоб песик мав своє місце відпочинку, де може побути наодинці. Також тут може допомогти позитивне заохочення під час тренувань, за умови, що діти теж поводитимуться за правилами.

Якщо собака боїться інших собак, варто зводити його з ними дуже поступово – короткими сесіями на відстані. Найкраще, якщо другом буде один і той же пес, не екстраверт. При цьому варто показувати, що дружба між собаками вас радує. Та, звісно, слід стежити за мовою тіла собаки і не робити того, що її травмує. Детальніше про те, як читати мову тіла собак, читайте у цьому матеріалі ZAXID.NET.

Якщо собака боїться незнайомців, потрібно визначити для собаки «буферну зону» – простір, в якому вона почуватиметься безпечно при зустрічі з незнайомцем. Переключити увагу допоможуть найулюбленіші ласощі тварини, поки незнайомець не зникне з поля зору. Поступово зменшуйте відстань між собакою та іншою людиною.

У випадку будь-якого страху важливо бути чутливим до стану собаки. Також варто проконсультуватися з ветеринаром або кінологом чи іншим фахівцем з поведінки тварин.