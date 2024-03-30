Щоденне чухання песика покращує добробут і тварини, і людини

Більшість собак обожнюють, коли їм чухають живіт. Здається, вони готові просити про це знову і знову. Чому собакам так подобається, коли їм чухають живіт? Про це, а також про те, як чухати пузико свого собаки правильно, сайту PetMD розповіла ветеринарка докторка Саманта Стенлі.

Чому собакам подобається, коли їм чухають живіт

По-перше, собакам, як і людям, важливі обійми та інші тілесні прояви прихильності, щоб почуватися добре. Дослідження 2011 року показало, що щонайменше три хвилини щоденної взаємодії собаки з опікуном збільшує в його організмі рівень окситоцину – гормону щастя, та зменшує рівень кортизолу – гормону стресу. В людському організмі відбувається приблизно те ж.

Інше дослідження, проведене зі собаками з притулків, показало, що 15 хвилин погладжування і чухання дуже заспокоює песиків і піднімає їхні шанси на адопцію.

Отже, чухання животика собаки сприяє фізичним та хімічним реакціям, які позитивно впливають на самопочуття тварини і зменшують стрес у неї.

Як правильно чухати живіт собаки

Перше зауваження – не всі 100% собак полюбляють, коли їм чухають живіт, є і винятки. Друге – поза на спині з піднятими догори лапами може бути не запрошенням до взаємодії, а ознакою, що собака чогось боїться або знервований. Щоб зрозуміти, варто подивитися, що кажуть інші частини тіла песика.

Якщо ваш друг любить, коли йому чухають живіт, і готовий до цього, то просто гладьте, чухайте, шкрябайте і спостерігайте – собака покаже, як правильно, говорить докторка Саманта Стенлі. Лише уникайте чутливої зони біля сосків, що є у собак обох статей.

Коли песик відходить в сторону, це означає, що чухання вже достатньо. А якщо він кладе на вас лапу або по-іншому заохочує до взаємодії, це означає, що можна продовжувати.

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