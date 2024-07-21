Схожі на хмаринки, ніжні та особливі - білі коти

Коти з білим кольором шерсті не є окремою породою – білий окрас зустрічається у різних котячих кланах. Та все ж, білі котики мають дещо особливе, що вирізняє їх з-поміж інших. Видання про домашніх тварин The Spruce Pets розповідає цікаві факти про білих котів, деякі з яких можуть вас здивувати.

Білі коти не альбіноси

Ключова відмінність між котами-альбіносами і котами з білим кольором шерсті полягає в тому, що за білий окрас відповідає певний ген, а альбінізм викликаний певною поламкою в генах, що призводить до браку кольорової пігментації.

Жовто-блакитні очі

Звідси випливає наступний цікавий факт. Відрізнити білого кота і кота-альбіноса можна за очима. Білі коти можуть мати блакитні, зелені, жовті очі або навіть два різних ока. Альбіноси ж мають або світло-блакитні, майже прозорі очі, або ж рожеві чи червоні (через відбиття світла від кровоносних судин всередині).

Багато білих котів погано чують

Часто, але не завжди, білі котики чують погано або зовсім глухі. Це, знову ж таки, пов’язано із геном, що відповідає за білий колір шерсті та різнокольорові очі.

Найчастіше проблеми зі слухом мають білі коти з блакитними очима. Якщо ж у кота очі різного кольору, то, найбільш імовірно, погано чути він буде на те вушко, що зі сторони блакитного ока.

Якщо у вас котик з проблемами зі слухом, варто ретельно дбати про його безпеку і використовувати візуальні знаки для допомоги йому. Таку тварину в жодному разі не можна випускати на вулицю без нагляду.

Білі коти можуть отримати сонячні опіки

Так само, як і світлошкірі та світловолосі люди, білі коти є в зоні ризику отримання сонячних опіків. Найчастіше страждають вушка і носик.

Через сонячні опіки у білих котів може розвиватися рак шкіри. Тому:

варто обмежити перебування білого котика на сонці у пік сонячної активності;

слід створювати йому максимальний затінок;

за потреби, користуватися спеціальним сонцезахисним кремом для тварин, що допоможе підібрати ветеринар.

Білі коти – найбільш рідкісні

Може здаватися, що це не так, але це факт. Серед котів однотонного забарвлення білі зустрічаються найменш часто, ніж усі інші. Водночас, серед різних порід однією з найпопулярніших є білі персидські коти.

Білі коти – на удачу

Коти білого в різних культурах в усьому світі вважаються такими, що приносять удачу. Відома японська статуетка кота – Манекі Неко – найчастіше зображує білого кота. Вже півтора століття японці ставлять ці статуетки на вході у дім або офіс, щоб привернути долю на свій бік.