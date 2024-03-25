Чорні коти такі ж хороші компаньйони, як й інші, та навколо них чи не найбільше прикмет

Хоча чорний кіт – це просто чорний кіт, упродовж століть люди надають цьому забарвленню якісь сенси. Іноді – негативні, але часом – і позитивні. Окрім того, ці домашні тварини мають генетичні особливості, що виділяють їх з-поміж інших котів. The Spruce Pets зібрали сім цікавих фактів про чорних котів, що здивують.

Чорний кіт – це до грошей

У Шотландії люди вірять, що чорний кіт на порозі дому – до скорого приходу грошей. Так само вважають французи. А німці переконані, що чорний кіт, який перейшов дорогу – це до удачі, що не забариться.

Чорний кіт – на любов

У деяких частинах світу, наприклад, у Японії, вважається, що чорні коти притягують любов у життя їхніх одиноких власниць. А в Центральній Англії чорне кошеня є ідеальним подарунком на весілля, адже воно приноситиме нареченій щастя та удачу.

Моряки – за чорних котів

У давнину моряки брали зі собою на судна котів, щоб убезпечити запаси їжі і конструкції дерев’яних суден від гризунів. Британські моряки віддавали перевагу чорним котам, адже вірили, що вони принесуть експедиції удачу та гарантуватимуть безпечне повернення додому.

День чорного кота

В США відзначають окремий День чорного кота. Він проходить 27 жовтня, за чотири дні до Дня всіх святих. Мета цього дня – спростування міфів про те, що чорні коти «віщують» щось погане.

До слова, через низку стереотипів, що пов’язують чорних котів і Хелловін, деякі притулки для тварин нікому не віддають чорних котів до листопада, аби їх не приносили в жертву.

Окрім того, 17 серпня в США відзначається Національний день вшанування чорного кота.

Чорні коти мають особливий ген

Чорне забарвлення у котів забезпечується домінантним геном, що також відповідає за посилений захист цих тварин від деяких захворювань. Це встановили науковці Національного інституту здоров’я у США на початку 2000-х років.

Ідеться про захворювання, що певною мірою є спільними для котів і людей – вірус імунодефіциту, рак, когнітивні дисфункції.

Чорний – не завжди чорний

Під чорною шерстю кота може ховатися полосатий візерунок, непомітний на перший погляд. Це можна помітити при яскравому сонячному світлі. Полосатий візерунок у котів є домінантним серед інших паттернів, як і чорний колір поміж іншими кольорами.

Чорні коти можуть змінювати колір

Ультрафіолетові промені здатні руйнувати пігмент, що забарвлює шерсть чорних котів. Таким чином шерсть чорного кота знебарвлюється, що для людського ока виглядає як колір іржі. Та після линьки у котика знову виростає чорна шерсть – допоки він знову не перебере зі сонячними ваннами.

А щоб краще розуміти свого чотирилапого компаньйона незалежно від його забарвлення, читайте матеріал ZAXID.NET «Як довго може ображатися кіт і правильний спосіб вибачитися перед ним».