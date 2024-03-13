Кіт не плануватиме помсту, як людина, але погане ставлення може впливати на нього

Коти не вміють ненавидіти, мститися чи плести інтриги. Та все ж вони можуть ображатися, хоча не в тому розумінні, що в образу вкладають люди. Розповідаємо, як коти ображаються та як довго вони можуть злитися на опікуна.

Справа у пам’яті

У котів, як і в людей, є робоча, коротка і довга пам’ять. Якісь денні події забуваються котами щонайбільше через 16 годин – за це відповідає коротка пам’ять. У кошенят вона ще «коротша».

Та якщо кота ображали в дитинстві і це були болючі для нього події, то вони залишаються у довгостроковій пам’яті тварини. Вчені схиляються до думки, що довга пам’ять присутня в здорових котів упродовж всього життя.

Як довго ображається кіт

Якщо кіт образився на опікуна через переставлені меблі, голосні звуки, іншу тварину в домі тощо, але ці події його не травмували, то за пів доби настане примирення, адже кіт забуде про те, що образився. Проте краще не випробувати терпіння тварини і не робити того, що її дратує. Інакше поведінка кота може змінитися на гірше через стрес.

Образи з дитячого віку, що закарбувалися в довгостроковій пам’яті, коти не прокручують у голові щодня – для таких абстрактних думок у них бракує обсягу мозку. Та в момент, коли трапиться схожа ситуація, вони можуть згадати про це, налякатися і спробувати уникати місця/людини, що розбудили неприємні спогади. За умови правильного підходу до підопічного, це скоро минеться.

Як помиритись з котом найшвидше

Яким же має бути підхід опікуна до ображеного кота? По-перше, не варто думати, що тварина вас не любить і хоче спеціально зіпсувати стосунки. Вона на це не здатна, та й це не в її інтересах.

Найкращий спосіб помиритися з котиком, визначити його «мову любові» – тобто ті дії, що наштовхують кота на думку «ця людина мене любить», і використати цю мову. Хтось пробачить за ласощі, хтось – за спільну гру чи за чухання за вушком або за теплий пухнастий плед. До серця кожного кота – свій шлях.

За матеріалами Catster