Тренд "Кіт проти огірка" живе вже майже десятиліття

Якщо загуглити «Cats vs Cucumber», пошуковик миттєво видасть понад 12 млн сторінок, що містять цей запит. Розповідаємо, звідки взялася гіпотеза про те, що коти бояться огірків, чи бояться домашні тварини їх насправді і чому не варто повторювати експеримент зі своїм компаньйоном.

Звідки «ростуть ноги» в огірка?

Перші відео, на яких кіт несподівано бачить огірок і перелякано підстрибує в повітрі, з’явилися приблизно в 2015 році.

За цей час вже накопичилося сотні тисяч нарізок із подібним пранком, що можна легко знайти у YouTube, TikTok, Facebook, Instagram і навіть у Pinterest. Отже, вже майже 9 років опікуни котів з усього світу не втомлюються перевіряти їхню реакцію на, здавалося б, звичайний огірок.

Та поки хтось сміється, кіт, над яким пожартували, може отримати проблеми з психікою, а стосунки між ним і опікуном можуть сильно зіпсуватися. Про це говорить спеціалістка з поведінки котів, науковиця Корнельського університету докторка Памела Перрі.

Чому коти бояться огірків?

За цей час було немало теорій про таку реакцію котів на овоч. Одна з них говорить про те, що огірок схожий на змію, це і лякає кота. Та докторка Памела Перрі не погоджується із таким поясненням. Адже не всі коти, каже вона, бояться змій, а деякі навіть можуть полювати на них.

Причина полягає у несподіванці – коти бояться не власне огірка, а його раптової появи в неочікуваному місці, де ще пів хвилини тому нічого не було.

Це можна порівняти із тим, як людина спокійно умивається у ванній, витирає обличчя рушником, думаючи про своє, а коли піднімає голову до дзеркала, то бачить в себе за спиною незнайомця з ножем, який невідомо як потрапив у помешкання. Страшно?

Чому не варто так жартувати з котом?

Переляканий кіт переживає стрес, говорить науковиця, що може мати наслідком психологічну та поведінкову відповідь на пережите. Адже, пам’ятаймо, стрес впливає на тварин так само, як і на людей.

Унаслідок пережитого, коти можуть асоціювати переляк з іншими об’єктами, як-от миска для їжі, якесь місце вдома тощо. Також кіт може асоціювати опікуна, який його налякав, зі своїм страхом і стресом. Якщо тварина боїться свого опікуна, це не може вплинути на стосунки між ними.

Отже, хоч і не всі коти реагують страхом на несподівану появу огірків, все ж не варто так жартувати з улюбленцями. Краще погратися разом улюбленими іграшками та почухати котика там, де йому подобається. А щоб знати, де, читайте матеріал ZAXID.NET «Як правильно гладити кота і як його гладити не можна».