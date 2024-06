Про рудих котів є багато міфів і легенд, ми ж пропонуємо дізнатися цікаві факти

Руді коти – це не окрема порода, але окрема категорія, що має своїх поціновувачів. Вони балакучі, трошки ліниві і, разом з тим, авантюрні. А також руді коти, на думку їхніх опікунів, найбільш дружелюбні. Розповідаємо п’ять цікавих фактів про рудих котів, про які ви не знали.

80% рудих чотирилапих – самці

Тобто серед котиків-помаранчів самкою буде лише кожна п’ята тварина, пише The Daily Wag. Це пов’язано із тим, як працює генетика. Щоб народитися рудим, самцю потрібен лише один домінантний ген рудого забарвлення, що успадковується від матері через Х-хромосому.

Щоб народилася руда киця, їй потрібно отримати цей же ген через Х-хромосому від обох батьків.

У рудих котів бувають «веснянки»

Багато володарів рудої шубки мають на носі чи біля рота чорні цятки, схожі на веснянки. Та, звісно, це не людські веснянки.

У котів ідеться про генетичну особливість, що змушує деякі клітини виділяти більше меланіну. Ці цятки є цілком безпечними і ніяк не впливають на здоров’я вашого компаньйона.

Рудий кіт з родимками на носику

Утім, у котів дуже рідко, але все ж може розвиватися меланома – рак шкіри. Тож варто під час щорічного огляду котика у ветеринара нагадувати лікарю звертати увагу і на котячі «родимки».

Один пігмент для шерсті і волосся

Руді котики і рудоволосі люди мають дещо спільне у своїх організмах – пігмент феомеланін, що відповідає за червонувате забарвлення. Він міститься і в шерсті рудих котів, і в рудому людському волоссі. Це ж стосується черепахових, кремових котів, що мають рудуваті відтінки, та інших тварин з рудим забарвленням, пише сайт The Cat is in the Box.

Усі руді коти – смугасті

Однотонних рудих котів не існує в природі. Якщо вам здається, що ваш котик все ж має рівномірне забарвлення, придивіться краще. За смужки і завитки відповідає особливий ген – агуті. Він надає кожному пасму шерсті світліші і темніші смуги, перехід між якими може бути мало помітним, але все ж він є.

Коти інших кольорів можуть не мати смужок через наявність протилежного «за змістом» гену – не агуті. Та в рудих котів це не працює через генетичний феномен, що називають епістаз – це коли наявність одного гену не дає іншому проявлятися. Так, ген рудого забарвлення витісняє ген не агуті.

До слова, буква «М» на чолі кожного рудого кота теж зумовлена саме геном агуті. На просторах мережі можна знайти легенди про те, що цей специфічний візерунок рудим котам дістався від Діви Марії чи пророка Мухамеда. От тільки ані вона, ані він не послуговувалися латиницею чи кирилицею.

Джок, улюбленець сера Черчилля

У родинній резиденції Черчиллів, в домівці прем’єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля, що у 1966 році, після смерті сера Вінстона, подарована британському народу, зараз живе рудий кіт Джок VII.

Джок VII у резиденції Чартвел (фото з Вікіпедії)

Вінстон Черчилль дуже любив котів усіх забарвлень. Та його найбільшим улюбленцем був рудий кіт Джок, якого йому подарували на 88-річчя. Коли родина Черчиллів подарувала резиденцію Чартвелл народу, вона заповіла, щоб тут завжди жив рудий кіт.