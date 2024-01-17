Коти є чи не найбільш чистоплотними тваринами, та все ж не всі проблеми вони можуть вирішити самостійно

Половину свого часу коти проводять за вмиванням – вони ретельно вилизують свою шерсть, лапки, миють мордочку. Котяча звичка підтримувати чистоту наштовхує багатьох опікунів на питання: а чи потрібно купати кота у ванній? Особливо, якщо ідеться про домашнього кота, який не виходить на вулицю. Розповідаємо, чи потрібно купати котів і як часто це робити.

Чи потрібно купати кота?

Так, усі коти періодично потребують теплої ванни або душу. У першу чергу це стосується тварин, які можуть гуляти на подвір’ї, де велика імовірність сильно забруднитися.

Також більше за інших водних процедур потребують старші коти, тварини з ожирінням або артритом. Це пов’язано з тим, що через проблеми зі здоров’ям вони не можуть ретельно почистити шерсть і дотягнутися до усіх місць, які потрібно помити.

Коти із дуже довгою шерстю теж можуть мати проблеми із самостійним «купанням», а коти без шерсті не можуть самі позбутися жирів, що накопичуються на шкірі.

Як часто потрібно купати кота?

Оптимально буде проводити з вихованцем водні процедури раз у 4-6 тижнів. Якщо кіт домашній, здоровий і може сам себе почистити, то можна купати його лише за необхідності – коли він замастився або ви чуєте не надто приємний запах від тварини.

Якщо купати котика частіше, ніж раз у 4-6 тижнів, це може пересушити його шкіру. Тож ретельно зважуйте – зараз чи ще не сьогодні. Також можна запитати поради у ветеринара.

Як заспокоїти кота під час купання

Є кілька простих способів, що допоможуть вам підтримувати гігієну тварину і водночас не завдавати їй стресу. Ось вони:

Пограйте з улюбленцем перед купанням, щоб він витратив зайву енергію і втомився, тоді він не матиме надто багато сил, щоб дряпатись і вириватись;

з улюбленцем перед купанням, щоб він витратив зайву енергію і втомився, тоді він не матиме надто багато сил, щоб дряпатись і вириватись; Налаштуйтесь на позитив – чим спокійнішим буде опікун, тим спокійнішим буде і вихованець, не нервуйтесь, не робіть різких рухів, а після процедури скажіть котику, що він молодець і винагородіть його ласощами;

– чим спокійнішим буде опікун, тим спокійнішим буде і вихованець, не нервуйтесь, не робіть різких рухів, а після процедури скажіть котику, що він молодець і винагородіть його ласощами; Використовуйте сухий шампунь для котів – ані люди, ані коти не люблять, коли вода або піна потрапляють їм в очі та вуха, тому для гігієнічних процедур можна використовувати спеціальні засоби, а якщо потрібно все ж вдатися до водних процедур, захистіть вушка кота кульками з вати, щоб вони залишались сухими.

Пам’ятайте, що купати котів можна лише спеціальними котячими шампунями, людські засоби – заборонені. Ваш улюблений шампунь може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям у тварини.

Як ще підтримувати гігієну кота:

Регулярно вичісуйте шерсть тварини;

Протирайте вушка та очі спеціальними серветками;

Обрізайте кігті.

Котикам потрібна ванна, тож краще привчати їх до цього поступово змалку. Через кілька повторень процедури, вихованець звикне і не пручатиметься.

За матеріалами Four Paws