Наші улюбленці можуть нас дратувати, але у них на це є свої причини

Коти здатні дивувати своєю поведінкою, яку, здається, неможливо пояснити. Якщо вам здається, що це лише вам дістався дивний кіт, це не так. Журнал про тварин The Spruce Pets розповідає про три найдивніші звички, притаманні багатьом котам.

Кіт втручається в робочий дзвінок

Або інший дзвінок, коли ви довго говорите. Також він може залазити на ваш ноутбук і заважати працювати. Або ж – вмоститися на книжку, яку ви просто зараз читаєте.

Пояснення цьому просте – кіт ревнує вас до того, чим ви зайняті, тож хоче перетягнути ковдру уваги на свій бік.

Щоб все ж мати час на роботу, хобі та інші свої справи, слід так спланувати розклад дня, щоб у ньому завжди був якісний час з котом і спільні ігри. Також допомогти можуть інтерактивні іграшки для тварин.

Кіт облизує ваше обличчя

Деякі коти можуть облизувати ваш ніс, коли ви спите. Інші можуть полизати вашу щоку або ж чоло. У такі моменти людям часто хочеться завадити тварині, адже язик котів досить твердий і шершавий.

Та спробуйте трохи потерпіти. Адже облизування вашого обличчя говорить лише про те, що кіт прихильний до вас і таким чином говорить про це. Іноді таке облизування може перейти в легке покусування – тут саме час спокійно і ніжно зупинити тварину.

Кіт тікає від пластикових пакетів

Деякі коти полюбляють погризти пластикові пакети, інші – навіть спати у них або між ними. Та значна частина котів, навпаки, реагує на пластикові пакети переляком.

Можливо, раніше ваш кіт мав негативний досвід, пов’язаний із пакетом, тож тепер його шурхіт викликає таку реакцію.

Щоб зменшити силу реакції, можна поступово привчити кота до пластикових пакетів. Просто іноді залишайте один в місцях, де буває кіт. Але так, щоб тварина не була заскочена зненацька. З часом котик звикне і перестане реагувати.