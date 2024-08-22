Кіт ненавидить гостей, постійно б'ється і шипить? Це можна виправити

Кожен кіт – індивідуальність. Деякі обожнюють ластитись і муркотіти, інші частіше уникають контакту. А деякі коти можуть здаватися відверто злими пухнастими шкідниками. Вони уникають контакту з людьми, часто кусаються, дряпаються і спілкуються виключно шипінням. Якщо вам дістався такий кіт, є шанс це виправити. Як це зробити, розповідає сайт про домашніх тварин The Spruce Pets.

Чому кіт злиться і агресує

Жити з котом, який постійно дряпається, шипить і тікає від людей, стресово для всіх, хто поруч. Та часто таку поведінку можна відкоригувати. Передусім слід визначити причину. Основні з них такі:

Проблеми зі здоров’ям;

Сильний стрес;

Страх, що його скривдять, особливо, якщо це траплялось в ранньому віці;

Неправильна комунікація між людиною і твариною.

Як скоригувати поведінку злого кота

Якщо тварина хвора

Це залежить від причини поганої поведінки. Якщо вона змінилася раптово, є імовірність, що кіт почувається зле, у нього щось болить. Саме тому він «відбивається» і ховається. Тут допоможе консультація ветеринара і лікування захворювання, якщо таке є.

Якщо тварину щось дратує

Коти залежні від звичок, рутини і передбачуваного розкладу. Тож якщо кіт став злим після переїзду або великих змін в родині, потрібно подбати про зменшення стресу у нього. Адже тварина може дуже сильно боятися через нерозуміння того, що відбувається навколо. Подумайте, які зміни могли вплинути на вашого котика.

Пам’ятайте, що в будь-якого котика має бути своє тихе місце в домі, де він зможе відновлюватися без зайвих очей. Дайте тварині час і любов.

Також важливо, що коти чутливі до стану свого опікуна. Якщо стрес – це про вас, то це може вплинути і на поведінку тварини. Подбайте про себе і свій емоційний і психологічний стан.

Привиди минулого

Кошенята ще малими навчаються розпізнавати небезпеки і загрози. Це необхідно для виживання, особливо, коли народився на вулиці. Якщо ранні роки життя вашого котика не були медом, він зазнавав кривди або мусив виживати, у нього сформувалася відповідна поведінка, що закріпилася на рівні інстинктів.

Навіть якщо ваш котик з вами від самого початку і ви завжди ставилися до нього добре, в його житті могли бути ситуації, що сильно налякали його.

Щоб скоригувати поведінку за таких умов, знову ж таки, і вам, і тварині потрібні час, любов і чіткі правила. А також – місце для відновлення. Використовуйте позитивне заохочення, лагідне спілкування і зберігайте кордони.

З котячої на людську

Часом кіт може злитися і показувати вибрики, якщо ви не розумієте його потреб і з добрими намірами робите речі, що дратують кота. Якщо, наприклад, ви вважаєте, що обійми – це вияв любові, то кіт може вважати обійми небезпекою і боятиметься, що його душать. Якщо кіт шипить – не підходьте, дайте йому спокій, адже він сильно переляканий.

Для порозуміння з котом варто навчитися розпізнавати його мову: що означають різні рухи хвостом, примружений чи відкритий погляд, поза тварини. Також слід усвідомити, що ваші потреби і потреби кота можуть відрізнятися. І це треба поважати.

Найбільша помилка

Злого кота можна зробити добрим і лагідним. Або, принаймні, таким, що не дряпатиметься щодня. Найбільша помилка тут – чекати, що зміни стануться за день. Дайте тварині і собі час.

Якщо ви дратуватиметесь через те, що бажані зміни не настають швидко, це може лише погіршити поведінку кота. Також в жодному разі не можна проявляти агресію до тварини, карати її, кричати.

Пам’ятайте, якщо ви не справляєтесь самостійно, завжди можна звернутися до фахівця із котячої поведінки, який оцінить ситуацію і підкаже, що в ній робити.