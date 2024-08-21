Якщо вам здається, що ваш кіт не говорить, тому його важко зрозуміти, просто зазирніть в його очі

Багато хто вважає, що із собаками легше – вони відкриті, прості і зрозумілі. Натомість здається, що коти постійно відсторонені, а їхні емоції невиразні. А, може, люди не там шукають котячі знаки? Сайт про домашніх тварин The Spruce Pets розповідає, як зрозуміти настрій та емоції кота за його поглядом.

Очі – дзеркало і котячої душі

Придивіться і помітите, як часто впродовж дня може змінюватися погляд вашого кота: ось він уважно на щось витріщається, ось – примружив очі, а ось – повіки розслаблені.

Якщо ваш кіт дивиться на вас і не кліпає, він злиться або чогось хоче від вас? Можливі обидва варіанти. Тож аби «прочитати» погляд кота, слід звернути увагу на розташування повік та ширину зіниць.

Додатковими підказками для розуміння настрою кота з його погляду можуть стати рухи хвоста та положення вух.

Основний посил

Погляд кота може бути схожим на англійську мову, де одне слово має кількадесят значень. Та все ж є основні. У випадку котячих поглядів можна легко зрозуміти такі основні емоції чи почуття тварини в цю хвилину:

Збудження;

Довіра;

Домінування;

Агресія;

«Лови цьомки».

Збудження

Будь-яке сильне емоційне збудження – страх, гнів, задоволення, хвилювання – відображається у котів через розширення зіниць. Вони збільшуються буквально у вас на очах під час, наприклад, візиту до ветеринара або гучних звуків надворі. Розширені зіниці можуть вказувати і на здивування – наприклад, коли ваш кіт помітив іншого кота або іншу тварину.

Довіра

Відкриті очі кота в поєднанні з розслабленою або навіть покірною поставою тіла можуть бути ознакою великої довіри. Також довіру коти виражають, коли труться головою об ваше обличчя або проводять цей ритуал з іншою тварино, приємною для них.

Домінування

Якщо кіт дивиться на вас здалеку і не кліпає, це може говорити про контроль, домінування і, можливо, навіть агресію. Цей погляд частіше присутній там, де на одній території живуть кілька котів – так вони попереджають співмешканців про те, що не можна чіпати їхні ресурси.

Агресія

Примружений погляд тварини свідчить про сильні емоції – страх або агресію. Окрім того, це захищає очі кота від потенційної атаки супротивника пазурами. Якщо незнайомий кіт дивиться на вас примруженими очима, відверніться, бо можете спровокувати його напад на себе.

Повітряний поцілунок

Розслаблений котик, який повністю вам довіряє, часто має напівопущені сонні повіки. Якщо у цей час ви повільно кліпнете своєму улюбленцю, він може так само повільно кліпнути вам у відповідь. Вітаємо, ви обмінялися повітряними поцілунками!