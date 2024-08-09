Після втрати іншої тварини у котів змінилась поведінка, зауважили їхні опікуни

У людському суспільстві панує думка про те, що коти – істоти, які живуть на своїй хвилі, і їм байдуже до людей і, тим більше, до інших тварин. Але останні наукові дослідження показали, що це зовсім не так. Сайт Nauka.ua розповідає про дослідження, що виявило сум у котів, які втратили знайомих чотирилапих. Дослідження опубліковане в журналі Applied Animal Behaviour Science.

Як переживають втрату коти

У дослідженні взяли участь 452 кота, які пережили втрату іншої тварини, що жила з ними разом. У двох третинах випадків ішлося про смерть іншого кота, в решті – про смерть собак.

Вчені опитали власників котів, які пережили втрату. Ті розповіли, що у котів проявлялись такі реакції:

Відсутність сну;

Втрата апетиту;

Втрата інтересу до улюблених ігор та іграшок;

Видавання жалібних звуків;

Більша прив’язаність до опікуна.

Коти, які довше прожили з іншою домашньою твариною, сильніше виявляли скорботу. Та факт присутності під час смерті іншої тварини чи кількість тварин у домі не мали значного впливу на прояви суму.

Але є нюанс

З одного боку, дослідження підтверджує, що коти можуть переживати втрату. Та з іншого, є гіпотеза, що опікуни тварин проєктують своє горе на чотирилапих компаньйонів.

На це вказує те, що науковці виявили прямий зв’язок між інтенсивністю скорботи у власників та їхніх котів – сильніший смуток власників був пов’язаним з частішими повідомленнями про поведінкові зміни у котів.

Раніше ZAXID.NET писав про те, чи відчувають коти емоції своїх людей і на що це впливає.