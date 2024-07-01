Зараз домашні коти живуть довго, а це означає, що на них можуть чекати вікові захворювання, одне з них - старіння мозку або ж деменція

Завдяки хорошому догляду домашні коти можуть доживати до 15-20 років. Та з віком до них може приходити і когнітивна дисфункція – деменція. Це старіння мозку, що повільно, але невблаганно прогресує. Деменцію у котів важко виявити на початковій стадії, та з часом стає ясно, що котик страждає. Журнал про тварин Daily Paws розповідає, які основні ознаки деменції у котів, як правильно діагностувати цю хворобу та, головне, як допомогти своєму коту гідно прожити до кінця днів.

Ознаки деменції у старших котів

Якщо у вас літній кіт, зверніть увагу на ці ознаки, що можуть свідчити про деменцію у нього:

Кіт безцільно ганяє по квартирі;

Часто і голосно нявчить і навіть кричить – значно більше, ніж зазвичай;

Надміру вилизується;

Менше їсть;

Багато спить і все одно млявий чи навпаки мало спить і не може розслабитися;

Частіше не потрапляє у туалетний лоток;

Має проблеми з координацією;

Забуває як використовувати давно здобуті навички;

Може «застрягнути» в куті або забуває, як ровернутися.

Як діагностують деменцію у котів

Якщо ви помітили ці ознаки у старшого кота, передусім слід відкинути їх фізичні причини – наприклад, артрит у котів може провокувати ситуації, коли кіт не доходить до лотка, бо йому важко.

Специфічних тестів на деменцію у котів немає. Тут слід розповісти ветеринару все, що ви знаєте про свого компаньйона – його історію, звички, їх зміну, фізичні проблеми тощо.

Як допомогти коту з деменцією

Якщо інші фізичні причини негараздів лікар відкинув і все ж діагностував у вашого компаньйона когнітивну дисфункцію, вашою задачею є змінити простір навколо кота так, щоб йому було легше жити.

Щоб підтримати мозок тварини, ветеринар може прописати вітаміни і добавки, наприклад, вітамін В12, Е, С, бетакаротин, омега-3 тощо. Та пам’ятайте, що призначати коту будь-які добавки може виключно ветеринар. Іноді надмір певних елементів може лише зашкодити тварині.

Також потрібно і надалі ментально стимулювати кота – пропонувати йому легкі головоломки, бавитися з ним улюбленими іграшками. Разом з тим, щодення котяча рутина має бути дуже простою – додайте ще один туалетний лоток, поставте миски з водою в різних місцях на випадок, якщо коту важко дійти або він губиться чи забуває дорогу. Також годуйте кота у визначений час, щоб точно знати, чи він поїв.

Якщо тварина стала більш активною вночі, додайте нічників або лед-стрічок, щоб їй було краще видно в темряві. Також кіт з деменцією може потребувати частішого вичісування, оскільки сам вже не здатен добре дбати про свою гігієну.

Чи є ліки від деменції у котів

На жаль, ні. Немає специфічних ліків, затверджених американським управлінням з продовольства і медикаментів. А в Україні – і поготів. Утім, в США є деякі затверджені FDA препарати, якими лікують деменцію у собак. Їх часом застосовують для котів і у когось вони дають результат. Проте це не затверджені для лікування котів медикаменти і результат не гарантований – про це варто пам’ятати.

Найважливіша рекомендація

Будьте терплячими до свого літнього кота, з яким ви провели стільки щасливих років. Ставтеся до компаньйона з розумінням, адже він також старається дати собі раду. Задача опікунів – створити комфортні умови, щоб тварина гідно дожила до кінця своїх днів.