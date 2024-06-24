Якби коти були людьми, більшість із нас воліли б не пересікатися з ними

Вчені Ліверпульського університету та Університету Джона Мура провели дослідження і розробили тест на визначення рівня психопатії у котів. Науковці опитали близько 2 тис. опікунів котів. Чи варто боятися, якщо ваш кіт трохи психопат, і що це дає тварині, розповідає DailyPaws.

Хто такий психопат

За людськими визначеннями, психопати байдужі, відсторонені, антисоціальні і маніпулятивні. Тож дослідження оцінювало на підставі відгуків опікунів котів такі риси, що можуть бути притаманні тварині:

Підлість;

Сміливість (та, що «без гальм»);

Грубість;

Недружелюбність до інших тварин;

Недружелюбність до людей.

Здавалося б, усі ці риси не роблять приємною ані тварину, ані людину. Та пращурам котів у дикій природі такий набір характеристик допомагав вижити – чи йшлося про їжу, чи про розмноження або територію.

Як виглядає тест

Тест складається із 46 тверджень про риси характеру і поведінку котів. Опікуну потрібно оцінити те чи інше твердження за шкалою від «зовсім ні» до «абсолютно так». Кожен рівень на шкалі дає певну кількість балів, що потім сумуються.

Ось деякі приклади тверджень, що пропонуює тест:

Мій кіт муркотить, коли нападає на людей/тварин;

Мій кіт домінує наді мною (наприклад, переслідує мене, нападає на мене);

Стосовно інших мешканців (людей, домашніх тварин) мій кіт контролює зони загального користування (наприклад, виганяє інших із кімнат/меблів);

Мій кіт ховається та вистрибує на людей/домашніх тварин (наприклад, із-за дверей, кутів, столів);

Мій кіт буває дуже перезбуджений і може втрачати контроль, гасаючи помешканням;

Мій кіт мучить свою жертву, а не вбиває її одразу.

Знаходите щось знайоме?

Що означає результат

Висока оцінка свідчить про те, що ваш кіт, імовірно, був би психопатом, якби був людиною. Але він кіт і ви все одно будете любити його так само, як і раніше.