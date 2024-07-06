Кіт може думати що завгодно, коли ви плачете, але намагатиметься допомогти вам

На відміну від собак, люди приручили котів дещо пізніше. Тож собаки «заточені» під розуміння людських емоцій і навіть деяке маніпулювання ними. А як щодо котів? Чи знає ваш кіт, коли вам сумно? Як ваші емоції впливають на пухнастика? На це в журналі про тварин DailyPaws відповідає фахівець із котячої поведінки Рейджен Макгован.

Чи знає ваш кіт, коли вам сумно?

Можливо. Оскільки ми поки що не можемо говорити з котами, то можемо лише припустити. Та ми знаємо, що коти – допитливі створіння, що можуть коригувати свою поведінку завдяки підказкам, говорить Рейджен Макгован. Є кілька таких підказок для котів, що можуть підказати їм про похнюплений настрій в людини:

Запахи – саме за запахом коти ідентифікують нас, і якщо людський запах бодай трохи зміниться під час сумного настрою, імовірно, кіт мав би це відчути, але чи буде він це якось інтерпретувати – неясно;

– саме за запахом коти ідентифікують нас, і якщо людський запах бодай трохи зміниться під час сумного настрою, імовірно, кіт мав би це відчути, але чи буде він це якось інтерпретувати – неясно; Візуальні підказки – з одного боку, важко не помітити людину, яка плаче, але справа в тому, що коти погано розпізнають людські обличчя, водночас вони реагують на прямий погляд в очі;

– з одного боку, важко не помітити людину, яка плаче, але справа в тому, що коти погано розпізнають людські обличчя, водночас вони реагують на прямий погляд в очі; Звукові підказки – коти реагують на звук голосу свого опікуна, вчені вже встановили це, тож сумний тон голосу може наштовхнути кота на думку, що щось не так.

Як коти інтерпретують людські емоції

Якщо ви колись плакали перед котом, то могли помітити, що він дивився на вас у цей момент. Навіть витріщався. Найбільш імовірно, говорить Рейджен Макгован, тварина в цей час намагалася зрозуміти, що вона бачить і чує. Кіт може не розуміти, що людина плаче і що їй сумно, але збере всі доступні підказки, аби підлаштувати свою поведінку під ситуацію.

Утім, чи розуміють коти, що вам сумно, так, як на це здатні люди, вчені наразі не можуть сказати. Водночас, ви могли помічати, що кіт намагається якось підтримати вас, коли ви сумуєте – потертися об вас, помуркотіти вам тощо.

Як людські емоції впливають на котів

Всі ми відчуваємо, що наші котики позитивно впливають на наш настрій. А як ми впливаємо на їхній? Науковці говорять, що коти й опікуни часто можуть віддзеркалювати поведінку один одного. Дослідження одного з брендів кормів для котів показало, що 71% опікунів котів зазначили, що відчувають, ніби їхні компаньйони стресують, коли вони самі в стресі.

Тож, нашим котикам важливо, аби ми були в хорошому ментальному стані і в доброму настрої, інакше вони теж, з великою імовірністю, почуватимуться не добре.

Якщо вам сумно, погладьте свого кота. Та якщо ви бачите, що кіт через це тривожиться, попросіть ветеринара підібрати для тварини заспокійливий засіб.