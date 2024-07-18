Імовірно, кіт раніше почув про наближення російського снаряду до будинку

ДСНС України у середу, 17 липня, повідомило про врятованого з-під завалів будинку в Мирнограді на Донеччині домашнього котика. Кіт провів під завалами майже добу, говорять рятувальники.

Кіт був стривожений і наляканий, але виявився неушкодженим. Тваринку передали власниці, яка розповіла про свою історію порятунку котиком.

За словами опікунки тварини, за кілька хвилин до російського обстрілу Мирнограда, її кіт почав нявчати і наполегливо «кликати» її перейти в іншу кімнату квартири. Жінка пішла за котом, а потім стався вибух. Бомба росіян влучила у п’ятиповерхівку. Та кімната, в якій перебувала жінка, витримала удар.

Раніше ZAXID.NET писав, чи справді коти мають «екстрасенсорні» здібності та здатні передбачити небезпеку. Адже це не перша історія про те, як тварини рятують своїх опікунів.

Насправді ж коти мають у рази потужніші за людські органи чуття, тому можуть бачити і чути те, що не можна побачити людським зором і почути людським вухом. Більше про ці супер-здібності котів читайте у матеріалі «Чи здатні коти бачити привидів: що кажуть люди, які працюють з тваринами».