Часом зрозуміти кота важко і ми можемо лише припускати його мотиви. Можливо, єдина причина в тому, що йому просто весело

Чи бувало у вас так, що ви розбираєте пакет, принесений із супермаркету, а він миттєво «заповнюється» вашим котом? З великою імовірністю, так. Чому ж деякі коти так полюбляють залізти в пластиковий пакет, якого б розміру він не був? Про топ-5 причин цього ідеться в журналі про тварин Catster.

Чому кіт любить пластикові пакети

Насправді, всі причини достеменно невідомі – у кожної тварини вони свої, як і свої вподобання. Та ми можемо припустити таке:

Деяким котам може подобатися звук пакету, що шарудить;

Кіт може відчувати запах м’яса, що було в пакеті;

Ваш кіт може вважати пластиковий пакет дуже затишним;

Кіт намагається привернути вашу увагу;

Котик може шукати додаткове тепло.

Поведінка котів постійно досліджується вченими, але чим більше відомо, тим більше виникає питань. Можливо, котик, який любить різноманіття звуків і тактильні іграшки, вважає пакет чудовою забавкою. До того ж, це щось нове, що можна досліджувати і полювати на нього.

Та все ж, це може бути небезпечною іграшкою, тому вам треба пильнувати котика. В жодному разі не дозволяйте йому гризти пластик.

Вас може здивувати, але у складі деяких пластикових пакетів може бути яловичий жир. Коти мають неймовірний нюх, тому іноді здатні відчути цей запах навіть після глибокої переробки. А що вже казати про шматочок свіжого м’яса, що ви принесли в пакеті додому?

Щодо затишку, ви могли помітити, що коти в принципі полюбляють маленькі лазівки, коробки тощо, навіть якщо вони очевидно не підходять їм за розміром. А пластиковий пакет гарно огортає котика, що може (але це не точне) давати додаткове відчуття безпеки і спокою. Звісно, може тварині просто весело і це єдина причина.

Якщо ви постійно зайняті і котику бракує уваги від вас і якісно проведеного часу разом, пластиковий пакет може бути просто голосним способом привернути вашу увагу. Для тварини важливо щодня гратися, обійматися і підтримувати тісний зв’язок з опікуном.

Правила безпеки

Як би ваш котик не любив пластикові пакети, вони можуть становити загрозу для його здоров’я і навіть життя. Тому якщо ви готові дати коту кілька хвилин на дослідження пакету, дотримуйтесь цих правил безпеки: