Причини підвищеного апетиту в тварини можуть бути різними - від поганого настрою до захворювання

Деякі коти їдять двічі на день, деякі полюбляють їсти меншими порціями, але кілька разів упродовж дня. Та часом опікунам здається, що кіт перетворився на ненажеру – він завжди голодний і постійно вимагає, щоб його погодували. Блог про домашніх тварин PetMD розповідає, які можуть бути основні причини того, що кіт постійно голодний, та що з цим робити.

Вісім основних причин підвищення апетиту у котів

Якщо харчова поведінка змінилася для вас раптово, проаналізуйте вісім основних причин, що можуть сприяти підвищенню апетиту у вашого котика. Це:

Тварині нудно;

Неякісний корм;

Літній вік і зміни в метаболізмі;

Побічний ефект від медикаментів;

Паразити;

Гіпертиреоїдизм;

Діабет;

Мальасбсорбція.

Що робити, якщо в кота підвищений апетит

Деякі причини вже мають у собі вирішення проблеми. Якщо котику нудно, слід проводити із ним більше якісного часу, купити йому нові цікаві іграшки, створити простір, де він може бавитись.

Іноді варто змінити корм і режим харчування – можливо, ваш компаньйон не отримує достатню кількість поживних речовин, тому часто почувається голодним. Пам’ятайте, що кошенята, дорослі стерилізовані і нестерилізовані тварини, а також літні коти потребують зовсім різного корму. Час від часу дієту потрібно переглядати. А рецепт корисних домашніх ласощів для котів читайте за посиланням.

Щоб відкинути причину з паразитами, слід регулярно – раз на три-чотири місяці – проводити дегельмінтизацію котика, навіть якщо він нікуди не виходить з квартири. Більше про це читайте за посиланням.

Три останні імовірні причини постійного відчуття голоду в котів – це захворювання щитоподібної залози, захворювання, пов’язане з виробленням або з реакцією на інсулін, і хвороба, що спричиняє погане засвоєння організмом тварини деяких потрібних йому речовин.

Усі ці захворювання лікуються або ж котика можна підтримувати в хорошому стані за допомогою медикаментів. Регулярний щорічний огляд у ветеринара, якісне харчування і помірне фізичне навантаження допоможуть котику довше залишатися здоровим.

Коли звертатися до ветеринара

Якщо кіт раптово змінив харчову поведінку, став частіше, ніж зазвичай вимагати їжу і це триває упродовж 5-7 днів, то слід піти з ним на консультацію до ветеринара.

А якщо підвищений апетит супроводжується блюванням, діареєю, втратою ваги, посиленим нявчанням, надмірною спрагою тощо, то до ветеринара треба звернутися одразу ж.