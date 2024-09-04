Чому ваш кіт пісяє на ліжко: 10 можливих причин і що робити
Ви приходите додому і розумієте, що кіт зробив це знову – попісяв на вашу подушку, простирадло або ковдру. Це означає, що на вас чекає додаткове прання і постійна тривога через те, чи не зробить він це знову. Ветеринарний блог про тварин PetMD розповідає про 10 імовірних причин такої поведінки кота і дає поради, що з нею робити.
Хороша новина полягає в тому, що те, що кіт пісяє на ваше ліжко, не означає, що він мститься або таким чином висловлює свою злість на вас за щось. Тварини не здатні робити назло. Погана ж новину у тому, що така поведінка котика є ознакою сильного стресу у нього або серйозних проблем зі здоров’ям.
Ветеринари виділяють 10 імовірних причин того, що кіт пісяє на ліжко:
- Стрес або тривога – запах феромонів у власній сечі заспокоює тварину;
- Каміння в сечовивідній системі, коли дискомфорт спонукає шукати більш комфортне місце для туалету;
- Інфекції сечовивідній системі;
- Пухлина сечового міхура;
- Нетримання сечі;
- Захворювання нирок;
- Діабет, що збільшує частоту сечовипускання;
- Артрит, що може зробити користування лотком дискомфортним;
- Когнітивна дисфункція, що трапляється з котами старшого віку – тварина може просто забути, де її туалет;
- Власний лоток викликає в кота огиду, бо тварині не подобається наповнювач або ж місце, де він стоїть.
Як допомогти коту перестати пісяти на ліжко
Якщо проблема в стресі і тривозі, наприклад, через переїзд, появу нової людини або тварини вдома, то можуть допомогти спеціальні заспокійливі препарати для котів. Їх допоможе підібрати ветеринар. Лікар також допоможе визначити, що відбувається зі здоров’ям тварини, і підбере правильне лікування для неї.
Якщо ж тварині з якихось причин не подобається її лоток для туалету, спробуйте дотримуватись цих правил:
- Кожен кіт повинен мати свій лоток, також можна поставити додатковий;
- Вчасно змінюйте наповнювач і підберіть його за смаком кота;
- Переставте лоток в тихе і спокійне місце;
- Спробуйте більший лоток.
Одним словом, тут потрібно бути терплячим і підібрати саме такі лоток і наповнювач, що підійдуть вашому пухнастику.