Така поведінка кота покликана привернути вашу увагу до певної проблеми

Ви приходите додому і розумієте, що кіт зробив це знову – попісяв на вашу подушку, простирадло або ковдру. Це означає, що на вас чекає додаткове прання і постійна тривога через те, чи не зробить він це знову. Ветеринарний блог про тварин PetMD розповідає про 10 імовірних причин такої поведінки кота і дає поради, що з нею робити.

Хороша новина полягає в тому, що те, що кіт пісяє на ваше ліжко, не означає, що він мститься або таким чином висловлює свою злість на вас за щось. Тварини не здатні робити назло. Погана ж новину у тому, що така поведінка котика є ознакою сильного стресу у нього або серйозних проблем зі здоров’ям.

Ветеринари виділяють 10 імовірних причин того, що кіт пісяє на ліжко:

Стрес або тривога – запах феромонів у власній сечі заспокоює тварину;

Каміння в сечовивідній системі, коли дискомфорт спонукає шукати більш комфортне місце для туалету;

Інфекції сечовивідній системі;

Пухлина сечового міхура;

Нетримання сечі;

Захворювання нирок;

Діабет, що збільшує частоту сечовипускання;

Артрит, що може зробити користування лотком дискомфортним;

Когнітивна дисфункція, що трапляється з котами старшого віку – тварина може просто забути, де її туалет;

Власний лоток викликає в кота огиду, бо тварині не подобається наповнювач або ж місце, де він стоїть.

Як допомогти коту перестати пісяти на ліжко

Якщо проблема в стресі і тривозі, наприклад, через переїзд, появу нової людини або тварини вдома, то можуть допомогти спеціальні заспокійливі препарати для котів. Їх допоможе підібрати ветеринар. Лікар також допоможе визначити, що відбувається зі здоров’ям тварини, і підбере правильне лікування для неї.

Якщо ж тварині з якихось причин не подобається її лоток для туалету, спробуйте дотримуватись цих правил:

Кожен кіт повинен мати свій лоток, також можна поставити додатковий;

Вчасно змінюйте наповнювач і підберіть його за смаком кота;

Переставте лоток в тихе і спокійне місце;

Спробуйте більший лоток.

Одним словом, тут потрібно бути терплячим і підібрати саме такі лоток і наповнювач, що підійдуть вашому пухнастику.