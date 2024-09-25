Топ-5 порід рудих котів, що зачарують вас: фото, опис характеру
Природа любить рудий, помаранчевий, жовтий кольори. У ці яскраві відтінки вона також щедро пофарбувала котиків різних порід. Якщо ви шукаєте вогняного компаньйона, журнал про тварин DailyPaws радить придивитися до низки порід.
Колір котика не є єдиним критерієм для визначення породи. Тварини різного забарвлення часто зустрічаються в межах однієї породи. Руді – не виняток.
Абіссинська кішка
Ця елегантна і навіть витончена тварина походить, кажуть дослідники, з Єгипту або Ефіопії. Ці яскраві котики грайливі і дуже соціальні. Вони чудово підходять для сімей з дітьми. Більше про абіссинських котів читайте за посиланням.
Фото Petrebel
Бенгальський кіт
Це гібрид азійської леопардової кішки і домашнього кота. Окрас цих котів схожий на леопардовий – такі ж круглі привабливі плями і розетки, деякі мають блискуче напилення. Деякі з цих котиків схильні до рудих відтінків шерсті.
Бенгали – люблячі, цікаві до всього, активні тварини. Але можуть нашкодити, якщо знудяться.
Фото Bengalcats.co
Британська короткошерста кішка
У більшості ця порода асоціюється із блакитно-сірими відтінками, проте британські короткошерсті коти бувають найрізноманітніших кольорів, зокрема і рудого. Характерні риси породи – кругла мордочка і напрочуд щільне і м’яке хутро. Більше про цю породу читайте за посиланням.
Фото Britishcatusa.com
Мейн-кун
Ці лагідні велетні, які обожнюють людей, зокрема і дітей, також бувають рудими. Мейн-кунів часто називають собаками серед котів через їхній характер. Більше про мейн-кунів читайте за посиланням.
Фото meowwiki.com
Турецька ангора
Представники цієї породи люблять сніг, вони легше за інших переносять зимову погоду, хоча все ж залишаються теплолюбними котиками. Це грайливі, соціально налаштовані котики.
Фото Turkish Angora Sunrise/Facebook