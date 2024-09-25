Руді коти викликають особливий захват і зустрічаються серед різних популярних порід котів

Природа любить рудий, помаранчевий, жовтий кольори. У ці яскраві відтінки вона також щедро пофарбувала котиків різних порід. Якщо ви шукаєте вогняного компаньйона, журнал про тварин DailyPaws радить придивитися до низки порід.

Колір котика не є єдиним критерієм для визначення породи. Тварини різного забарвлення часто зустрічаються в межах однієї породи. Руді – не виняток.

Абіссинська кішка

Ця елегантна і навіть витончена тварина походить, кажуть дослідники, з Єгипту або Ефіопії. Ці яскраві котики грайливі і дуже соціальні. Вони чудово підходять для сімей з дітьми. Більше про абіссинських котів читайте за посиланням.

Фото Petrebel

Бенгальський кіт

Це гібрид азійської леопардової кішки і домашнього кота. Окрас цих котів схожий на леопардовий – такі ж круглі привабливі плями і розетки, деякі мають блискуче напилення. Деякі з цих котиків схильні до рудих відтінків шерсті.

Бенгали – люблячі, цікаві до всього, активні тварини. Але можуть нашкодити, якщо знудяться.

Фото Bengalcats.co

Британська короткошерста кішка

У більшості ця порода асоціюється із блакитно-сірими відтінками, проте британські короткошерсті коти бувають найрізноманітніших кольорів, зокрема і рудого. Характерні риси породи – кругла мордочка і напрочуд щільне і м’яке хутро. Більше про цю породу читайте за посиланням.

Фото Britishcatusa.com

Мейн-кун

Ці лагідні велетні, які обожнюють людей, зокрема і дітей, також бувають рудими. Мейн-кунів часто називають собаками серед котів через їхній характер. Більше про мейн-кунів читайте за посиланням.

Фото meowwiki.com

Турецька ангора

Представники цієї породи люблять сніг, вони легше за інших переносять зимову погоду, хоча все ж залишаються теплолюбними котиками. Це грайливі, соціально налаштовані котики.

Фото Turkish Angora Sunrise/Facebook