Британки всеїдні, але схильні до повноти, тому жирної їжі їм давати не варто

Британка – одна з найпопулярніших котячих порід, яку вивели ще у ХІХ ст. Тоді це була блакитна британська порода, але з часом в процесі селекції забарвлення шерсті дуже змінилося, і зараз вже існує понад 100 різних варіантів. Британок цінують за спокійний характер, врівноваженість та густе м’яке хутро. Розповідаємо детальніше про особливості цієї породи та догляду за нею.

Опис породи

Часом британок плутають з іншою породою – шотландськими висловухими. Вони мають досить багато спільного, але все ж є різними породами. За стандартом для британки властиві такі характеристики:

кругла голова з прямим і коротким носом, округлі щоки;

широкі вушні раковини невеликого розміру;

міцне збите тіло;

хороша мускулатура;

хвіст середнього розміру, маленькі лапи;

плюшева шерсть з підшерстям.

Шерсть тварини може бути різного відтінку – білого, рудого, блакитного, лілового, шоколадного, бувають і представники зі змішаним забарвленням. Очі переважно мідного, золотого або жовтого кольору, а в білих британців – сапфірового. Крім того, серед британок часто можна зустріти кішку з очима різних кольорів.

Британки спокійні, привітні до незнайомців, проте досить гордовиті і гладити себе дозволяють лише близьким людям. Вони самі обирають, до кого сісти на руки, адже потребують певного особистого простору. Добре ставляться до дітей, а також досить легко переносять самотність, тому підійдуть людям, які багато працюють і рідко бувають вдома. Водночас їм подобається товариство інших вихованців, вони легко з ними вживаються. Вони люблять ігри, але не будуть ганяти стрімголов по квартирі.

Особливості догляду

Розкішна шубка британок потребує регулярного розчісування. Оскільки ця порода дуже чистолюбна і постійно себе вилизує, у період линяння варто перейти на спеціальний корм, який допомагає виводити шерсть зі шлунку. За бажанням кішку можна підстригти в грумера, проте вичісувати її все одно доведеться. Купання для британок – рідкість, адже вони добре з цим справляються самостійно. Лоток британок потрібно регулярно чистити, інакше вони знайдуть інше місце для справляння потреб.

Важливо стежити за чистотою очей та вух, протираючи вуха змоченою перекисом водню ватою, а очі – водою чи чаєм. При частій сльозоточивості для очищення від слизу використовують відвар ромашки. Раз на два-три тижні варто підстригати прозору частину кігтів спеціальним інструментом. Регулярно перевіряйте стан зубів вашого улюбленця – найкраще під час візиту до ветеринара, адже може знадобитися видалення зубного каменю.

Щеплення

Щеплення можна робити кошенятам починаючи з трьох місяців, також не забудьте про виведення паразитів і глистів. Це стосується в тому числі й тих вихованців, які живуть виключно в квартирі і не виходять на прогулянки на вулицю.

Харчування

Британки всеїдні, але схильні до повноти, тому жирної їжі їм давати не варто. Також фахівці не рекомендують змішувати натуральний і готовий корм. Раціон має бути добре збалансованим, а корми – високої якості. На ринку є вдосталь спеціального харчування саме для цієї породи.

Якщо ви вирішили годувати улюбленця натуральним кормом, варто проконсультуватися з ветеринаром і скласти з ним меню. З натуральної їжі британкам можна давати сирі курячі яйця, сир і сметану, варену курятину, сиру або варену яловичину, рисову, вівсяну або гречану каші, овочі (буряк, кабачок, броколі тощо). Молоко можна давати кошенятам лише до 6 місяців. Крім того, у раціоні має бути зелень – петрушка, кріп, шпинат чи звичайна скошена трава з двору. У ній міститься багато вітамінів, необхідних для організму тварини.

За матеріалами PetsLike, Club 4 Paws, UkrMedia

Більше читайте у рубриці «Домашні тварини»