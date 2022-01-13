Будь-які ліки, навіть на перший погляд нешкідливі, слід застосовувати тільки після консультації ветеринарного лікаря

Незначні та серйозні травми, нещасні випадки, різкі погіршення стану здоров’я тварини вимагають негайного реагування. Звичайно, надати кваліфіковану допомогу може тільки ветеринарний лікар, проте багато випадків вимагають екстреної першої медичної допомоги, яка неможлива без без певних інструментів, перев’язувальних матеріалів і лікарських препаратів.

Блог «Зоотовари», розповідає, що має обов’язково бути в аптечці власника кота. При її складанні теж не завадить додатково проконсультуватися зі своїм ветеринаром.

Інструменти та матеріали

Інструменти:

термометр (бажано ветеринарний);

ножиці з тупими заокругленими кінцями;

пінцет;

піпетки для закапування очей, закапування вух та для введення рідких ліків;

спринцівка – 70 або 100 мл;

шприци одноразові різного об’єму.

Перев'язувальні засоби:

гумовий джгут;

марлеві бинти – вузький і широкий;

марля;

вата;

лейкопластир;

комплект для накладання шини;

ветеринарний комір;

стерильні гумові рукавички.

Основні лікарські засоби

Різного призначення:

олія вазелінова: застосовується для змазування наконечника термометра при вимірюванні ректальної температури у кішки, а також внутрішньо як проносний засіб; хороший засіб для змазування подушечок лап;

спирт медичний: застосовується для обробки місця ін’єкції і як зігрівальний компрес;

перманганат калію: має гарні бактерицидні властивості, при розчиненні у воді необхідно уважно стежити за пропорціями (найчастіше робиться слабкий розчин блідо-рожевого кольору); застосовується для спринцювання, а також якщо кішка отруїлася стрихніном або ціанідом.

Лікарські засоби для обробки порізів, ран, опіків:

перекис водню (розчин): добре очищає рани від забруднень, має кровоспинні й дезинфікуючі властивості; при нанесенні на рану, утворюється піна, яка видаляє частинки гною;

діамантовий зелений: застосовується для обробки ран, опіків і виразок;

розчин йоду: застосовується для обробки краю ран або інших ушкоджень на шкірі; слід бути вкрай обережними, якщо тварина чутлива до нього;

фурацилін (одну таблетку розводять у склянці кип’яченої гарячої води і дають охолонути до теплого стану): протимікробний засіб, що застосовується для лікування виразок, які довго не загоюються, інфікованих ран, опіків, при гнійних запаленнях у піхві, при гнійному кон’юнктивіті, маститі, циститі;

сульфамідна мазь: застосовується для обробки ран або порізів;

стрептоцид (лінімент, мазь): застосовується для лікування деяких шкірних захворювань і при опіках.

Лікарські засоби, що застосовуються внутрішньо (дозування варто уточнювати у ветеринара):

активоване вугілля: використовується при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, при метеоризмі, проносі і при деяких видах отруєння;

димедрол: застосовується при алергії, нервовому збудженні, а також при спазмах гладкої мускулатури;

анальгін (таблетки, розчини в ампулах): застосовується як болезаспокійливий або жарознижувальний засіб, але лише в критичних випадках, оскільки були зафіксовані випадки важкої токсичної анемії у тварини;

супрастин: відмінний засіб від захитувань у поїздках;

регідрон: застосовується при проносі і блювоті, щоб не допустити зневоднення організму тварини;

антибіотики: застосовуються виключно за призначенням ветеринарного лікаря, в аптечці тримаються на випадок виїзду за місто, коли немає можливості привезти тварину терміново до ветеринарної клініки;

засоби від паразитів (проти глистів, кліщів, бліх тощо): підбираються відповідно до віку і ваги тварини.

Корисні поради:

Будь-які ліки, навіть на перший погляд нешкідливі, слід застосовувати тільки після консультації ветеринарного лікаря. Наприклад, аспірин може викликати у кішки важке отруєння, а но-шпа – стати причиною паралічу задніх кінцівок. Лікарські засоби повинні зберігатися у щільно закритих упаковках з дотриманням умов зберігання (температура, вологість і місце зберігання), зазначених в інструкції виробником. Ветеринарну аптечку інколи необхідно перевіряти, поповнюючи запаси використаних медикаментів і викидаючи препарати із закінченим терміном зберігання. Приступаючи до обробки рани, необхідно обов’язково вимити руки і протерти їх спиртом, а найкраще – одягнути гумові стерильні рукавички. Перед використанням інструменти обов’язково дезінфікують.

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