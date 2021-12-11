Потрібно ігнорувати неадекватну поведінку кота і заохочувати позитивну

Інколи коти делікатно покусують вухо чи носа свого власника, проте буває й таке, що вони досить агресивно нападають на ноги або руки людини. Чому вони кусаються та дряпаються? І чи можна їх виховати? Розповідає польський портал Onet.

Що означають кошачі укуси?

Причин для кусання та дряпання в котів може бути багато:

біль;

нудьга;

стрес або страх;

хвороба;

боротьба за територію;

неправильне виховання;

вияв симпатії;

невідповідна соціалізація;

незадоволення потреб кота;

надмірна ніжність зі сторони власника.

Кіт, що відчуває біль через хворобу або те, що йому наступили на хвіст або лапу, може напасти на ноги людини. Так само агресивною тварину може зробити хвороба (наприклад, особливо небезпечний сказ) або страх – наприклад, пилососа або іншої тварини.

Також важливо, коли кошеня забрали від його матері, братів та сестер. З 4 тижня життя кошеня починає засвоювати відповідну соціальну поведінку: спостерігає за матір’ю, а через гру з братами і сестрами дізнається, що не має використовувати зуби та кігті під час ігор. Якщо ж кошеня забрали від матері зарано, воно просто не розумітиме, як поводитися.

Коли коти злегка кусають власників під час обіймів, вони насправді не хочуть завдати болю. Так кошенята виявляють симпатію, проте у дорослому віці не розуміють, що їхні кігті та зуби стали більшими і гострішими. Водночас більш сильним укусом кіт може сигналізувати, що йому не надто подобаються обійми чи сидіти на руках у господаря, або ж намагається привернути його увагута заохочувати до ігор.

Коти – це хижаки, і якщо не задовольняти їхню потребу у полюванні, вони теж можуть кусатися. Це стосується як малечі, так і дорослих тварин. При цьому важливо гратися в полювання правильно та дотримуватися усіх його елементів – включно із ловінням здобичі та її роздиранням. Якщо ж довго не задовольняти цю потребу, в кота може виникнути стрес.

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Як виховувати кота, що кусається та дряпається?

Дехто радить кричати на улюбленця, бризкати його водою, кидати в нього якісь предмети або лякати, та навряд це допоможе. Таким чином ми лише більше налякаємо кота та підвищимо рівень стресу, що в результаті може призвести до ще більших поведінкових проблем. З’ясуйте, що саме є причиною такої поведінки вашого кота, і тоді буде легше з нею справитися.

Це може бути важко, але потрібно ігнорувати неадекватну поведінку кота і заохочувати позитивну. Якщо кіт нявчить о 5 ранку, а ви даєте йому їжу, щоб припинити галас, ви насправді тільки підтримуєте його погану звичку. Якщо кошеня починає кусати вас за руки, негайно припиніть гру або дайте йому натомість іграшку. Руки мають асоціюватися з погладжуванням, обіймами, годуванням. Якщо ви приводите додому нового улюбленця, то варто спершу його ізолювати від першого, знайомити їх поступово, аби уникнути бійок та їхніх негативних наслідків.

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