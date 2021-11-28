Більшість здорових котів, які харчуються повноцінним кормом, не потребують ніяких вітамінів додатково

Вітаміни важливі для нормального функціонування не лише організму людини, а й тварин теж, адже вони впливають майже на всі процеси – зір, стан шкіри та шерсті, ріст кісток, роботу серця, обмін речовин тощо. Зокрема, йдеться про котів, чий організм самостійно синтезувати чи зберігати їх не може.

Вітаміни часто приймають як додаток для основного раціону, і на ринку є чимало подібних харчових добавок. Та чи всі вони потрібні? Адже надлишок вітамінів так само може зашкодити. Яких саме вітамінів і в якій кількості потребують коти, розповідає польський портал Koty.pl.

Водорозчинні вітаміни

Вони не накопичуються в організмі, а вимиваються з сечею, тому їх слід регулярно давати з їжею.

Вітаміни групи В. вони впливають на нервову, травну та імунну системи. Вітамін Б6 (піридоксин) відповідає за обмін білків, жирів та вуглеводів, утворення еритроцитів, доставку глюкози до нейронів і правильне функціонування імунної системи. Вітамін В3 (нікотинова кислота або ніацин) виконує метаболічні функції, бере участь у трансформації клітин. Вітаміни групи В також впливають на функціонування серця, нервової системи та нирок.

вони впливають на нервову, травну та імунну системи. Вітамін Б6 (піридоксин) відповідає за обмін білків, жирів та вуглеводів, утворення еритроцитів, доставку глюкози до нейронів і правильне функціонування імунної системи. Вітамін В3 (нікотинова кислота або ніацин) виконує метаболічні функції, бере участь у трансформації клітин. Вітаміни групи В також впливають на функціонування серця, нервової системи та нирок. Вітамін С. Позитивно впливає на імунітет, проте не є обов’язковим для організму – кішки можуть його синтезувати. Його більше потребують улюбленці старшого віку, адже він має сильну антиоксидантну дію, зміцнює ясна та зуби.

Фото Hillcrest Animal Hospital

Жиророзчинні вітаміни

Органічні сполуки, які накопичуються, проте не синтезуються в організмі котів, і відіграють ключову роль в щоденному раціоні.

Вітамін А (ретинол). Більшість ссавців можуть його синтезувати, проте не коти. Ретинол впливає на зір, здоров’я шкіри та шерсті, підтримує роботу травної, нервової, імунної систем, відповідає за поділ клітин та боротьбу з вільними радикалами, які пошкоджують оболонки клітин та ДНК, впливає на ріст кісток у кошенят. Водночас надлишок Вітаміну А може бути токсичним, передозування виникає, приміром, при надмірному споживанні печінки.

Більшість ссавців можуть його синтезувати, проте не коти. Ретинол впливає на зір, здоров’я шкіри та шерсті, підтримує роботу травної, нервової, імунної систем, відповідає за поділ клітин та боротьбу з вільними радикалами, які пошкоджують оболонки клітин та ДНК, впливає на ріст кісток у кошенят. Водночас надлишок Вітаміну А може бути токсичним, передозування виникає, приміром, при надмірному споживанні печінки. Вітамін D (ергокальциферол D2, холекальциферол D3). Виробляється в шкірі під впливом ультрафіолету, але в мінімальній кількості, тому його потрібно поповнювати з їжею. Вітаміни групи D разом з фосфором та кальцієм важливі для здоров’я зубів і кісток, стимулюють розвиток, запобігають рахіту, покращують роботу імунної системи. Особливо цей вітамін важливий для кошенят, адже від нього залежить правильний розвиток скелета.

Виробляється в шкірі під впливом ультрафіолету, але в мінімальній кількості, тому його потрібно поповнювати з їжею. Вітаміни групи D разом з фосфором та кальцієм важливі для здоров’я зубів і кісток, стимулюють розвиток, запобігають рахіту, покращують роботу імунної системи. Особливо цей вітамін важливий для кошенят, адже від нього залежить правильний розвиток скелета. Вітамін Е (токофероли та токотрієноли). Сильний антиоксидант, що захищає від вільних радикалів, зміцнює структуру слизових оболонок, забезпечує гарний стан шкіри, впливає на роботу м’язів, травної та кровоносної систем. Дефіцит вітаміну Е викликає в котів проблеми з репродуктивністю та м’язами.

Сильний антиоксидант, що захищає від вільних радикалів, зміцнює структуру слизових оболонок, забезпечує гарний стан шкіри, впливає на роботу м’язів, травної та кровоносної систем. Дефіцит вітаміну Е викликає в котів проблеми з репродуктивністю та м’язами. Вітамін К (менадіон та фітоменадіон). Відповідає за згортання крові та впливає на правильний перебіг гемостазу. Дефіцит цього вітаміну може спричинити ослаблення кровоносних судин, уповільнити загоєння ран, порушити процес згортання крові та посилити кровотечі.

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До чого призводить дефіцит певних вітамінів:

вітамін D – порушення роботи кісткової системи, випадіння зубів, збільшення суглобів;

вітамін В – гіперактивність, нервовість, агресія;

вітамін А – надмірна линька та злущування епідермісу, кератоз (сильне ороговіння шкіри);

вітамін Е – втрата апетиту, м’язові розлади, анемія, ураження шкіри;

вітамін К – кровотечі, проблеми із загоєнням ран, розлади кишечника;

вітамін С – аномальне зрощення кісток, уповільнення загоєння ран, схильність до інфекцій.

Загалом ці ж симптоми можуть так само свідчити про надлишок певних речовин в організми, тому, якщо ви помітили у свого улюбленця якісь тривожні симптоми, проконсультуйтеся з ветеринаром.

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Як давати вітаміни котам

У природі коти самі себе забезпечують усім необхідним, тоді ж як те, що потрапить до живота домашніх котів, вирішують їхні власники. Тому важливо керуватися складом корму при його виборі. Багато кормів складаються зі злаків, проте коти повинні їсти переважно м’ясо – поживні сполуки, що є у рослинах, у їхньому організмі майже не засвоюються.

Тож замість того, щоб вкладатися в харчові добавки-вітаміни? краще обрати дорожчий корм, який міститиме вже все необхідне. Більшість здорових котів, які харчуються повноцінним кормом, не потребують ніяких вітамінів додатково. Подібні добавки можуть бути корисні у виключних випадках – хворим тваринам, вагітним, кошенятам або старим котам. У цих випадках щодо дозування варто порадитися з ветеринаром.

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