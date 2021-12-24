У дитинстві багатьох з нас лякали монстром під ліжком, який вночі хапає за ногу, що стирчить з-під ковдри. А потім ми виросли, завели кота – і дитяча страшна історія стала реальністю. Коти від природи – нічні тварини, та їхня активність у темну пору доби часто створює незручності власникам.

Проте способи узгодити ваші з улюбленцем графіки існують – варто лиш запастися терпінням, їжею та іграшками. ZAXID.NET розповідає детальніше, як привчити кота спати вночі.

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Фото The Discerning Cat

Щоденний графік

Домашні тварини зазвичай відчувають, якщо їхній власник живе за певним розкладом, і орієнтуються на зовнішні ознаки, які про це свідчать. Наприклад, вимикання світла, телевізора, ноутбука, кондиціонера тощо. Після цього можна покликати до себе кота, попестити його трішки, щоб допомогти йому розслабитися та заснути.

Окреме спальне місце

Якщо ви не хочете ділити ліжко з котом, придбайте йому окремий зручний лежак. Загалом бажано, щоб у помешканні було кілька спальних місць для тварини: так ви зможете зачиняти двері спальні на ніч і не переживати, що улюбленцю немає, де спати. Спершу, звичайно, коту можуть не сподобатися такі нововведення, але з часом він має звикнути і перестати нявчати під дверима. І починайте привчати до певних правил вихованця змалечку: так більше шансів на успіх.

Фото The Spruce Pets

Щедра вечеря

Дієтологи та лікарі не радять людям їсти багато на ніч, проте котів це не стосується. Власне, досить часто домашні улюбленці прокидаються вночі саме для того, щоб під’їсти. Тому запорукою міцного та довгого котячого сну стане ситна вечеря: розраховуйте норму їжі для свого вихованця так, щоб найбільше припадало саме на вечір.

Активні розваги

Щоб кіт менше спав удень, йому не має бути нудно. Звичайно, більшість із нас вдень перебувають на роботі, тому брати участь у котячих активностях досить складно. Натомість варто створити середовище, яке допоможе тваринці більше гратися самостійно. Зайняти улюбленця допоможуть різні інтерактивні іграшки, м’ячики, мишки, вудочки, лазерні указки, лабіринти тощо. Додатково можна активно погратися з котом саме перед сном – він виплесне зайву енергію та стомиться.

Фото Tuft + Paw

Точка спостереження

Подбайте про те, щоб було вільне підвіконня: коти люблять спостерігати за тим, що відбувається на вулиці, особливо з висоти – це теж один із видів активностей. Якщо у вас за вікном є годівничка – це взагалі джек-пот. Не закривайте вікна жалюзі, ролетами або шторами. Але пам’ятайте, що саме вікно має бути зачиненим, поки вас немає вдома: залишати кота самого із прочиненим вікном небезпечно для його життя та здоров’я.

Крім того, точку огляду можна облаштувати і в самому будинку – щоб кіт спостерігав вільно за тим, що відбувається в помешканні.

Ще один кіт

Від денної нудоти вашого улюбленця може позбавити друг. Заведіть ще одного кота, якщо маєте можливості та бажання. Або пса – попри стереотип ці тварини досить часто добре вживаються разом.

Фото WJBF

Перевірка здоров’я

Часом коти будять своїх власників уночі через те, що їм щось болить або вони хворі. Пересвідчіться, що ваш улюбленець здоровий – відвідайте ветеринара або проконсультуйтеся хоча б телефоном.

Повний ігнор

Якщо кіт здоровий, ситий і все ж будить вас серед ночі – не реагуйте на нього, як би складно це не було. Якщо ви встанете і погодуєте улюбленця, пограєтеся з ним чи погладите, ви винагородите його погану поведінку. Тож наступної ночі він знову вас будитиме, щоб отримати свою винагороду.

Водночас крики, викидання кота з кімнати чи інші негативні реакції теж не допоможуть. Для кота найкращим навчанням є відсутність будь-якої уваги – таким же чином їх відучують дряпатися та кусатися. Тож коли кіт стрибатиме по ліжку чи нявчатиме під дверима, зберіть усе своє терпіння, заткніть вуха берушами та ігноруйте свого вихованця. Ми віримо, що вам це вдасться.

Фото Unsplash

За матеріалами Ukr.media, AnimalPath, Wow Pets, Fetch

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