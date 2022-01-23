Лоток повинен бути достатньо просторим, щоб кіт вільно в ньому розміщувався і ще лишалося трохи вільного місця

Багато домашніх тварин проводять більшість часу в помешканнях, а отже, справляють свої природні потреби теж там. Деякі з них потребують для цього спеціальних лотків. Звичайно ж, у першу чергу йдеться про котів, проте часом лотки можуть знадобитися і цуценятам, старим собакам та певним екзотичним тваринам. Як обрати правильний лоток для свого улюбленця, розповідає ProfiZoo.

Виробники пропонують багато різних варіантів лотків, щоб ви могли обрати той, який найбільше пасуватиме вашому котові. Фахівці радять встановлювати на один лоток більше, ніж тварин у будинку. Так можна мінімізувати ризик, що кіт буде справляти свої потреби в непризначених для цього місцях.

Розміри лотка

Лоток має бути досить просторим, щоб тварина комфортно розміщувалася всередині і ще лишалося вільне місце. У кота має бути досить простору, щоб копатися в наповнювачі, вільно рухатися і не влазити у свої ж екскременти. Щоб визначити відповідний розмір, виміряйте довжину вихованця з хвостом (це довжина лотка) та без хвоста (це ширина лотка).

Фото The Sun

Висота стінок лотка

Висота лотка визначається віком, звичками, фізичним станом та породою вихованця. Якщо кіт не має звички викидати наповнювач із ящика, швидше за все, підійде лоток зі стінками висотою 13-18 см.

Складніше підібрати модель лотка, якщо вихованець:

викидає наповнювач під час закопування;

спеціально викидає наповнювач із лотка;

має проблеми з влученням навіть у великий лоток.

У цьому випадку обрати лоток із вищими стінками не досить: вихованцю все ще має бути зручно входити та виходити з нього. Фахівці рекомендують вибирати моделі, у яких три сторони досягають висоти 20-30 см, а одна сторона (для входу та виходу) – 12-15 см. Якщо кіт старий, маленький або малорухливий через хворобу, потрібно, як мінімум, один дуже низький лоток – зі стінками до 7 см.

Фото Catsun

Якщо тварина розкидає наповнювач або часто промахується повз нього, можна пошукати відповідний туалет серед пластикових контейнерів для зберігання одягу. Вони досить високі з трьох боків, а з одного боку є виїмка, через яку зручно залазити всередину та вилазити назовні.

У літньому віці багато тварин починають страждати від артриту. Їм, а також малюкам, складно забиратися до стандартних лотків. Тут також можна запропонувати незвичайний варіант – квіткові піддони.

Відкриті та закриті лотки

Немає однозначної відповіді, які з цих лотків кращі: усе залежить від вподобань вашого вихованця. Поставте різні лотки і дозвольте вашому коту обрати. При цьому не забувайте, що в закритого лотка має бути достатньо велике віконце для входу-виходу. Якщо у вихованця почнеться астма або артрит, від закритих лотків доведеться відмовитися.

Фото The Sun

Самоочисні лотки

Перевага у туалету такої конструкції тільки одна – вам не доведеться вибирати екскременти вихованця з лотка самостійно. Проте мінусів більше: по-перше, потрібні спеціальні (і дорогі) наповнювачі; по-друге, не вдасться швидко відстежити зміни у здоров’ї вихованця по фекаліям та сечі; по-третє, кіт може злякатися звуку автоматичного очищення й перестане користуватися пристроєм.

Сеча та кал можуть своєчасно говорити про діабет, захворювання нирок, запор або навіть непрохідність сечовивідних шляхів. Тому не варто відкидати можливість спостерігати за екскрементами тварини, адже інших проявів хвороби можна просто не помітити.

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