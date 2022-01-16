Як тільки цуценя переступить поріг нового будинку, необхідно починати привчання до туалету

Якщо ви взяли цуценя і більшість часу проводите на роботі, не маючи можливості його часто вигулювати, особливо важливо привчити нового улюбленця до туалету, облаштованого вдома. Так, на це піде немало часу та терпіння, проте натомість вас не будуть чекати вдома калюжі на килимках. Розповідаємо, як облаштувати такий туалет та привчити до нього свого улюбленця.

Як облаштувати туалет

Використовуйте спеціальний лоток, у який постеліть пелюшки або й звичайну газету чи паперові серветки. У зоомагазинах є великий вибір, та для початку підійде лоток з низькими бортиками. Зверніть увагу, які місця цуценя обирає для туалету. Собаки роблять це, виходячи з інстинктів: часто це місця для мічення біля балкона або двері. У цьому місці і варто поставити лоток, і бажано його не переставляти – так тварина швидше до нього звикне. Якщо ж цуценя обрало місце, яке вам не підходить, поставте туди миски з їжею і водою: собаки не роблять туалет там, де їдять.

На час адаптації цуценяти до туалету бажано прибрати килими, адже вивести з них неприємний запах буде нелегко. Підлогу в кімнаті з лотком застеліть газетами, які можна прибирати поступово в міру звикання улюбленця до туалету. Міняти пелюшку або папір спершу потрібно рідше, щоб допомогти цуценяті знаходити свій туалет по запаху.

Коли привчати

Як тільки цуценя переступить поріг нового будинку, необхідно починати привчання, інакше потім буде вдвічі складніше. Придивіться до поведінки малюка. Поки він буде обнюхувати все навколо і шукати місце для туалету, будьте уважні – особливо до темних кутків, які сподобалися собаці. Як тільки помічаєте, що малюк неспокійно крутиться на місці і шукає місце, де б присісти, підведіть його до лотка.

Дозвольте на початку цуценяті обдивитися та обнюхати лоток і пелюшки: це допоможе йому швидше звикнути до нового предмета і не боятися робити там свої справи. Нехай малюк походить по пелюшках, поки ви будете промовляти команду, якою збираєтеся йому наказувати йти в туалет на лоток.

Кілька порад щодо ефективного привчання цуценяти до туалету:

Слідкуйте за поведінкою цуценяти: зазвичай вони ходять в туалет після сну, їжі, пиття чи ігор. Хвилин за 15 після цього можна взяти вихованця та покласти в лоток, щоб він ним скористався. Цуценя може спершу ходити в туалет кожні 2-3 години, тому візьміть за звичку кожні кілька годин водити його до лотка. Якщо собака сходила в туалет на підлогу, промокніть калюжу пелюшкою, а потім покладіть її в лоток і підведіть вихованця до нього. Після того, як цуценя сходило в лоток, похваліть його, погладьте і почастуйте ласощами. Також можна використовувати спеціальні спреї – одні призначені для залучення до туалету, а інші відлякують від небажаних місць. Не заохочуйте цуценяти жувати лоток чи гратися в ньому: це може його збентежити щодо призначення лотка. Можна причепити дзвіночок на ошийник, щоб краще чути, де зараз у помешканні перебуває цуценя та чи не хоче воно в туалет. Якщо вам здається, що цуценя постійно мочить і ніяк не привчається до горщика, проконсультуйтеся з ветеринаром.

За матеріалами The Spruce Pets, Petslike, Barberpet

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