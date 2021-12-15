Які фрукти та ягоди можна, а які не варто давати собаці
Дім — Марія Климко, 0 0
0 0
Найбезпечнішим для собак і найбільш доступним фруктом є зелене яблуко
Не всі фрукти та ягоди так само корисні для собак, як і для людей. Частина з них викликають алергію, проблеми з травленням і навіть сильне отруєння, що може навіть призвести до смерті. Блог Zootovary зібрав загальні поради ветеринарів та досвідчених собачників щодо цього питання.
Які фрукти та ягоди можна давати собаці:
- Яблука. Заводчики, ветеринари й досвідчені власники собак сходяться в думці, що найбезпечнішим для собак і найбільш доступним фруктом є зелене яблуко. Воно містить вітаміни А, В і С, калій, кальцій, магній, сприяє поліпшенню травлення. Великому улюбленцеві можна дати половину середнього зеленого яблука, очищеного від насіння, а ось маленькому буде досить пару скибочок.
- Груші. Можна давати собакам, але бажано не соковиті та не солодкі сорти. Як стверджують фахівці, крім вмісту важливих для організму тварини вітамінів С і К, а також клітковини, ці фрукти зменшують ризик виникнення інсульту. Як і у випадку з ялбуками, слід позбутися кісточок.
- Банани. Можна давати, але тільки рідко (раз на тиждень), у невеликих кількостях і не дуже стиглі.
- Манго. Містить вітаміни А, В6, С і Е, а також калій. Перш ніж дати його улюбленцеві, фрукт треба очистити від шкірки та обов’язково видалити кісточку.
- Папая. Корисний і безпечний фрукт для чотирилапих улюбленців, але не для тварин із цукровим діабетом. Невелика його кількість покращує травлення і сприяє лікуванню розладів шлунку, а ось надлишок у раціоні може стати причиною запору. Собаці дають шматочки папаї, очищені від кісточки та шкірки. Важливо переконатися в свіжості екзотичного плоду й відсутності воскового покриття.
- Диня. Багато собак її люблять, хоча користі від неї не так багато. У спекотну погоду диня відмінно втамовує спрагу, однак перегодовування тварини нею може призвести до проносу.
- Кавун. Багатий на вітаміни А, В і С, магній і калій. Якщо ви не сумнівається в якості кавуна, собаку можна побалувати м’якоттю без кісточок і шкірки. Знову ж, кількість потрібно регулювати та не перегодовувати улюбленця.
- Ягоди. Полуниця, чорниця, малина, журавлина, аґрус, смородина – усе це можна, але в міру. Чорниця – джерело антиоксидантів, що запобігають старінню клітин і сприяють їх оновленню; полуниця містить фермент, що сприяє натуральному відбілюванню зубів; малина має протизапальні властивості і навіть полегшує біль у суглобах.
Фрукти, які швидше не варто давати, ніж можна:
- Хурма. Цей фрукт люблять багато собак, і зрідка з’їдений маленький шматочок без кісточок не нашкодить тварині, проте велика порція може стати причиною розладу шлунку.
- Ківі. Якщо улюбленець обожнює смак ківі, то іноді можна дати тварині маленький шматочок.
- Цитруси. Найчастіше вони спричиняють розлад травлення. Якщо ж тварина з’їла часточку мандарина або апельсина без подальших проблем, зрідка можна її побалувати.
- Інжир. Не рекомендується давати улюбленцям з чутливим травленням і схильним до алергії тваринам через високу ймовірність розвитку алергічної реакції.
Які фрукти не можна давати собаці:
- Виноград і родзинки. Вкрай токсичні для собак: невелика кількість може стати причиною блювоти й проносу. Регулярне вживання винограду у великих кількостях може призвести до ниркової недостатності та навіть смерті.
- Авокадо. В авокадо міститься небезпечна для здоров’я собак речовина, що спричиняє не тільки розлади шлунку й панкреатит, але і призводить до утрудненого дихання та проблем з серцем.
- Айва. Найчастіше спричиняє проблеми зі шлунком і стає причиною блювоти.
- Персик. Сам фрукт часто спричиняє діарею, а в кісточках є ціанід, що призводить до отруєння або непрохідності кишечника.
- Гранат. Зазвичай у собак починаються проблеми з травленням.
- Вишні. Небезпечні не самі ягоди, а їх кісточки, які містять ціанід. Якщо собака з’їсть багато вишень з кісточками, то найімовірніше отримає отруєння, ознаками якого є утруднене дихання, розширені зіниці й почервонілі ясна.
Як правильно годувати собак фруктами та ягодами:
- Фрукти та ягоди треба ретельно помити, очистити від кісточок і неїстівної шкірки. Їх можна давати собаці тільки в невеликих кількостях і зрідка, як ласощі.
- Чи можна змішувати шматочки фруктів з основною їжею – спірне питання. Дехто вважає, що цього робити не варто. Інші ж додають шматочки яблук у кашу, наприклад, вівсяну. Це скоріше індивідуальне рішення, засноване на спостереженнях за самопочуттям домашнього улюбленця після вживання таких страв.
- Вводячи фрукти в прикорм цуценяті, м’якоть змішують з тертими овочами або додають у каші.
- Кожний новий фрукт або ягоду улюбленцю дають маленьким шматочком, щоб простежити за його самопочуттям: чи немає проблем з травленням (блювання, проносу, запору) або алергічної реакції (шкірних висипів, почервоніння, свербіння, чхання).
- Фруктова дієта не допоможе собаці скинути зайву вагу, а, навпаки, стане причиною більш серйозних порушень у роботі шлунково-кишкового тракту. Взагалі перегодовування собак фруктами може стати причиною набору зайвої ваги.
- Якщо у тварини є якісь хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, нирок та інших органів, то щодо годування фруктами потрібно обов’язково проконсультуватися у ветеринара.
- Якщо тварина не любить фрукти, не потрібно наполягати. Головне в раціоні чотирилапого улюбленця – якісне нежирне м’ясо, каші, овочі та кисломолочні продукти.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET