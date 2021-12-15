Найбезпечнішим для собак і найбільш доступним фруктом є зелене яблуко

Не всі фрукти та ягоди так само корисні для собак, як і для людей. Частина з них викликають алергію, проблеми з травленням і навіть сильне отруєння, що може навіть призвести до смерті. Блог Zootovary зібрав загальні поради ветеринарів та досвідчених собачників щодо цього питання.

Які фрукти та ягоди можна давати собаці:

Яблука. Заводчики, ветеринари й досвідчені власники собак сходяться в думці, що найбезпечнішим для собак і найбільш доступним фруктом є зелене яблуко. Воно містить вітаміни А, В і С, калій, кальцій, магній, сприяє поліпшенню травлення. Великому улюбленцеві можна дати половину середнього зеленого яблука, очищеного від насіння, а ось маленькому буде досить пару скибочок.

Заводчики, ветеринари й досвідчені власники собак сходяться в думці, що найбезпечнішим для собак і найбільш доступним фруктом є зелене яблуко. Воно містить вітаміни А, В і С, калій, кальцій, магній, сприяє поліпшенню травлення. Великому улюбленцеві можна дати половину середнього зеленого яблука, очищеного від насіння, а ось маленькому буде досить пару скибочок. Груші. Можна давати собакам, але бажано не соковиті та не солодкі сорти. Як стверджують фахівці, крім вмісту важливих для організму тварини вітамінів С і К, а також клітковини, ці фрукти зменшують ризик виникнення інсульту. Як і у випадку з ялбуками, слід позбутися кісточок.

Можна давати собакам, але бажано не соковиті та не солодкі сорти. Як стверджують фахівці, крім вмісту важливих для організму тварини вітамінів С і К, а також клітковини, ці фрукти зменшують ризик виникнення інсульту. Як і у випадку з ялбуками, слід позбутися кісточок. Банани. Можна давати, але тільки рідко (раз на тиждень), у невеликих кількостях і не дуже стиглі.

Манго. Містить вітаміни А, В6, С і Е, а також калій. Перш ніж дати його улюбленцеві, фрукт треба очистити від шкірки та обов’язково видалити кісточку.

Містить вітаміни А, В6, С і Е, а також калій. Перш ніж дати його улюбленцеві, фрукт треба очистити від шкірки та обов’язково видалити кісточку. Папая. Корисний і безпечний фрукт для чотирилапих улюбленців, але не для тварин із цукровим діабетом. Невелика його кількість покращує травлення і сприяє лікуванню розладів шлунку, а ось надлишок у раціоні може стати причиною запору. Собаці дають шматочки папаї, очищені від кісточки та шкірки. Важливо переконатися в свіжості екзотичного плоду й відсутності воскового покриття.

Корисний і безпечний фрукт для чотирилапих улюбленців, але не для тварин із цукровим діабетом. Невелика його кількість покращує травлення і сприяє лікуванню розладів шлунку, а ось надлишок у раціоні може стати причиною запору. Собаці дають шматочки папаї, очищені від кісточки та шкірки. Важливо переконатися в свіжості екзотичного плоду й відсутності воскового покриття. Диня. Багато собак її люблять, хоча користі від неї не так багато. У спекотну погоду диня відмінно втамовує спрагу, однак перегодовування тварини нею може призвести до проносу.

Багато собак її люблять, хоча користі від неї не так багато. У спекотну погоду диня відмінно втамовує спрагу, однак перегодовування тварини нею може призвести до проносу. Кавун. Багатий на вітаміни А, В і С, магній і калій. Якщо ви не сумнівається в якості кавуна, собаку можна побалувати м’якоттю без кісточок і шкірки. Знову ж, кількість потрібно регулювати та не перегодовувати улюбленця.

Багатий на вітаміни А, В і С, магній і калій. Якщо ви не сумнівається в якості кавуна, собаку можна побалувати м’якоттю без кісточок і шкірки. Знову ж, кількість потрібно регулювати та не перегодовувати улюбленця. Ягоди. Полуниця, чорниця, малина, журавлина, аґрус, смородина – усе це можна, але в міру. Чорниця – джерело антиоксидантів, що запобігають старінню клітин і сприяють їх оновленню; полуниця містить фермент, що сприяє натуральному відбілюванню зубів; малина має протизапальні властивості і навіть полегшує біль у суглобах.

Фрукти, які швидше не варто давати, ніж можна:

Хурма. Цей фрукт люблять багато собак, і зрідка з’їдений маленький шматочок без кісточок не нашкодить тварині, проте велика порція може стати причиною розладу шлунку.

Цей фрукт люблять багато собак, і зрідка з’їдений маленький шматочок без кісточок не нашкодить тварині, проте велика порція може стати причиною розладу шлунку. Ківі. Якщо улюбленець обожнює смак ківі, то іноді можна дати тварині маленький шматочок.

Якщо улюбленець обожнює смак ківі, то іноді можна дати тварині маленький шматочок. Цитруси. Найчастіше вони спричиняють розлад травлення. Якщо ж тварина з’їла часточку мандарина або апельсина без подальших проблем, зрідка можна її побалувати.

Найчастіше вони спричиняють розлад травлення. Якщо ж тварина з’їла часточку мандарина або апельсина без подальших проблем, зрідка можна її побалувати. Інжир. Не рекомендується давати улюбленцям з чутливим травленням і схильним до алергії тваринам через високу ймовірність розвитку алергічної реакції.

Які фрукти не можна давати собаці:

Виноград і родзинки . Вкрай токсичні для собак: невелика кількість може стати причиною блювоти й проносу. Регулярне вживання винограду у великих кількостях може призвести до ниркової недостатності та навіть смерті.

. Вкрай токсичні для собак: невелика кількість може стати причиною блювоти й проносу. Регулярне вживання винограду у великих кількостях може призвести до ниркової недостатності та навіть смерті. Авокадо. В авокадо міститься небезпечна для здоров’я собак речовина, що спричиняє не тільки розлади шлунку й панкреатит, але і призводить до утрудненого дихання та проблем з серцем.

В авокадо міститься небезпечна для здоров’я собак речовина, що спричиняє не тільки розлади шлунку й панкреатит, але і призводить до утрудненого дихання та проблем з серцем. Айва. Найчастіше спричиняє проблеми зі шлунком і стає причиною блювоти.

Найчастіше спричиняє проблеми зі шлунком і стає причиною блювоти. Персик. Сам фрукт часто спричиняє діарею, а в кісточках є ціанід, що призводить до отруєння або непрохідності кишечника.

Сам фрукт часто спричиняє діарею, а в кісточках є ціанід, що призводить до отруєння або непрохідності кишечника. Гранат. Зазвичай у собак починаються проблеми з травленням.

Зазвичай у собак починаються проблеми з травленням. Вишні. Небезпечні не самі ягоди, а їх кісточки, які містять ціанід. Якщо собака з’їсть багато вишень з кісточками, то найімовірніше отримає отруєння, ознаками якого є утруднене дихання, розширені зіниці й почервонілі ясна.

Як правильно годувати собак фруктами та ягодами: