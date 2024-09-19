Осіння інструкція до кота: яких змін чекати, що підготувати і за чим стежити
Хоча надворі ще астрономічне літо, прохолодні ночі все ж говорять про настання осені. Це чудовий сезон, коли все навколо сповільнюється, аби насолодитися красою навколо – барвами, запахами, звуками. Багато людей відчувають певні зміни у собі зі зміною сезону, схожі зміни відбуваються і з нашими котиками.
ZAXID.NET зібрав корисну інформацію про те, як коти змінюються восени, що потрібно підготувати для пухнастиків на осінь та які небезпеки можуть чигати на котів в новому сезоні.
Як змінюються коти восени
Перше, що ви помітите, це посилення линьки у вашого улюбленця – шерсті в помешканні стане значно більше. Це пов’язано з тим, що кіт активно готується до зими і змінює «літню» шерсть на більш щільну «зимову».
Це означає, що котяча шерсть восени потребує більш ретельного догляду, особливо, якщо ваш пухнастик – довгошерстий. Вичісуйте його щодня – це також зменшить імовірність утворення кульок шерсті в шлунку кота.
Також коти більше часу проводять на сонці – ніби намагаються зарядитись теплом. А ще вони водночас більше сплять (хоча, здається, куди вже більше) і стають більш активними у свій зірковий котячий час – в сутінках. Сутінків же стає більше.
Щоб краще регулювати температуру тіла – зберігати тепло – коти восени витрачають більше енергії. А це означає, що їхній апетит може посилитися. Перегляньте раціон вашого котика разом з ветеринаром.
Як зробити осінь затишною для кота
Щоб котик почувався добре в переході у новий сезон, подбайте про теплі сховки для його усамітнення – «гнізда» з пледів, картонні коробки, затишні плюшеві ліжечка у місцях, де тварину ніхто не чіпатиме.
Якщо ваш кіт вже у поважному віці, то з настанням холодів у нього може бути загострення артриту. Подбайте про м’яке тепле ліжечко для нього і легкий доступ усюди, щоб зайвий раз не навантажувати суглоби, – поставте спеціальний трап перед диваном, перенесіть лоток ближче.
Якщо ваш кіт гуляє у подвір’ї, подбайте про те, щоб він ненароком не з’їв отруту для гризунів – восени ці дрібні тваринки стають більш помітними і приваблюють котів, але не людей, які бачать їх в своїх садах. Також подбайте про нашийник зі світловідбивачем, адже є більша імовірність, що кіт вистрибне у сутінках на дорогу.
Осінь – чудовий час для кота досліджувати зміни, що відбуваються довкола. Ви можете принести своєму котику осінь додому – наприклад, хай це буде коробка з різнокольоровим листям, що так незвично пахне новизною. Також можна удвох пограти в цікаві для кота ігри.
Осінні небезпеки для котів
Якщо осінь надихає вас запалити в оселі кілька свічок, обов’язково стежте за котом, поки вони горять – окрім того, що тварина може перевернути свічку, вона також може обпалити шерсть, хвіст або вуса.
Також пам’ятайте про тварин, які живуть на вулиці:
- перевіряйте машину перед тим, як поїхати – коти можуть ховатися над колесами;
- стежте, аби котики мали доступ до підвалів і вихід із них;
- підгодовуйте пухнастиків і пускайте погрітися;
- продовжуйте залишати воду для котів, інакше вони ризикують напитися з калюжі води з антифризом і померти;
- за можливості, облаштуйте їм тепле місце – для цього підійдуть картонні коробки і старі светри;
- подумайте, можливо, ця осінь – час взяти безпритульного котика додому.