Також розповідаємо про гру, в яку з котами грати не бажано

Ігри не тільки є проявом диких інстинктів у котів, а й сприяють їхньому розвитку. Кіт, який вдосталь награвся, не буде робити шкода чи агресувати. Про три найкращі гри разом з вашим котом розповідає сайт про тварина The Daily Paws.

Хованки

Якщо ваш кіт відкликається на ім’я, із ним можна пограти у хованки. Ви ховаєтесь і кличете улюбленця. А коли він вас знаходить, пригощаєте смаколиком.

Ця гра допомагає стимулювати котика більше рухатись, що особливо важливо для котів, які не гуляють на вулиці.

Смуга перешкод

Усі ми бачили, як собаки з радістю долають смугу перешкод – стрибають, пробираються через тунелі тощо. Коти нічим не гірші і люблять рухатися так само.

Для початку, спробуйте навчити котика проходити через тунель. Встаньте з одного боку і покладіть біля виходу з тунелю смаколик. Покличте котика або стимулюйте його рухом руки. Коли кіт пройде крізь тунель, скажіть слово, що він запам’ятає: «тунель», «наскрізь» тощо. Згодом кіт запам’ятає команду і з радістю її виконуватиме.

Головоломки

«Розв’язування» головоломок з вашим котиком краще починати зі спеціальних годівничок. Ідеться про дозатори їжі, де кіт має зрозуміти, як видобути з них корм.

Покладіть у пазл невелику кількість їжі разом із кількома ласощами, щоб зробити процес захопливим і привабливим. Починайте з найлегших рівнів і рухайтесь далі. Важливо не класти весь корм у головоломку одразу, інакше кіт може роздратуватися.

Яких ігор з котом слід уникати

Ветеринари не радять використовувати для ігор з котом лазерні указки. Чому? Гра – це імітація полювання для домашніх котиків. Наприкінці полювання, щоб задовольнити свої інстинкти, кіт має відчути «жертву» на смак і дотик. Із крапкою світла це неможливо. Тому краще використовувати будь-які інші інтерактивні іграшки, що кіт може відчути в реальності.