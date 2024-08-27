Живіт - найбільш вразлива частина тіла кота, демонстрація якої свідчить про довіру

Якщо ваш кіт лягає перед вами на спину і перевертається з боку на бік, це добра ознака. Така поведінка свідчить про спокій, довіру і відкритість. Журнал про домашніх тварин The Spruce Pets розповідає про основні причини такої поведінки кота.

Безпека та захист

Кіт не перевернеться на спину, якщо не почуватиметься в безпеці. Така поза свідчить про те, що тварина у найбільш розслабленому з можливих станів. Отже, кіт каже вам: «Я тобі довіряю». Це можливість зблизитись.

В пошуку уваги

Обставини, в яких кіт перевертається на спину, теж мають значення. Наприклад, якщо ваш кіт щоранку, коли ви готуєтеся розпочати день, крутиться з боку на бік просто перед вами, це означає, що він потребує уваги. Кілька хвилин спільного часу разом можуть стати прекрасним додатком до ранкової рутини. Згодом це може стати вашим приємним ритуалом.

Позначення території

Коли кіт катається по підлозі, він також лишає свій запах. А запах – це одна із мов спілкування між котами і тваринами загалом. Таким чином, інші коти знатимуть, що тут вже живе кіт і що ви – його людина.

Котяча м’ята і статевий потяг

Це ще дві причини, що можуть спонукати кота кататися по підлозі животиком догори.

Гімнастика

Котики дуже люблять потягуватися. Це розслабляє м’язи та звільняє від стресу. Тож таке катання по підлозі може бути своєрідною котячою йогою чи фітнесом.

Якою б не була причина, запам’ятайте, що кота в жодному разі не можна чіпати за живіт. Так ви ризикуєте не тільки отримати травму, а ще й налякати тварину і зіпсувати стосунки з нею.

Коли кіт показує вам живіт, почухайте його за вушком.