Перші вісім МіГів Україна отримала за президентства Анджея Дуди в 2023 році, останні Польща обіцяла передавати поступово

Польська сторона досі не передала Україні обіцяні ще в січні 2026 року старі літаки МіГ-29. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі польського «Радіо ZET».

«Ми не передали МіГи Україні. Нинішній уряд – ні. Ми домовилися з українською стороною про передачу технологій і діалог триває. Якщо він пройде вдало, то справа (про передачу літаків – ред.) буде успішною», – сказав Цезарій Томчик.

Заступник міністра оборони Польщі додав, що країна розвиває безпілотні технології і хотіла би мати можливість володіти і використовувати українські розробки в цьому напрямку. Коли сторони досягнуть домовленостей про передачу технологій, тоді Україна отримає старі польські МіГи.

Що відомо про передачу польських винищувачів Україні

Як повідомляв ZAXID.NET, про переговори Польщі та України про передачу останніх польських винищувачів МіГ-29 Повітряним силам ЗСУ Генеральний штаб збройних сил Польщі повідомив 9 грудня 2025 року.

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Додамо, що вісім літаків Польща передала Україні ще в 2023 році. Тодішній президент Анджей Дуда сказав, що ще орієнтовно шість літаків Польща передаватиме поступово, по мірі отримання нових винищувачів FA-50 і F-35 на заміну. Ішлося про МіГ-29, що досягли граничного терміну експлуатації і польські Збройні сили не бачили перспективи в їхній подальшій модернізації.

Паралельно з дискусією щодо передачі літаків велися також перемовини про надання Польщі доступу до українських технологій у сфері БпЛА та ракетних систем.

В січні 2026 року стало відомо, що йдеться про передачу Польщею Україні до дев’яти радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на технології. Тоді заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський сказав, що йдеться суто про технічні обговорення. Проте за майже пів року Україна так і не отримала старі польські винищувачі.