Важливо пам’ятати, що дресирування найефективніше, коли ґрунтується на взаєморозумінні між собакою та власником

Обираючи нового домашнього улюбленця, важливо враховувати не лише розмір та характер тварини, а й легкість її дресирування. Кінолог Вілл Атертон виділив три великі породи собак, які найкраще піддаються навчанню, пише ТСН.

На думку експерта, хороша порода для легкого дресирування — це собака, яка щиро зацікавлена у взаємодії з власником. Найлегше дресирувати собак, які з задоволенням працюють за винагороду та готові зупинятися, коли цього вимагає ситуація.

Якими якостями мають володіти собаки для легкого навчання:

вони готові працювати за їжу чи інші винагороди;

здатні легко заспокоюватися та знаходити баланс між активністю та спокоєм;

вони менш схильні до тривоги через розлуку з власником.

Три великі породи, які легко дресирувати

Золотистий ретривер

Це одна з найбільш відданих і дружніх порід, що також відома завдяки своєму розуму та готовністю до дресирування. Золотисті ретривери дуже орієнтовані на власника, що робить процес навчання швидким і приємним. Ці собаки дуже віддані, мають природну схильність до співпраці та завжди раді працювати за винагороду. Крім того, їхній спокійний характер допомагає уникнути проблем із зайвою активністю чи тривогою розлуки.

Лабрадор

Лабрадори також належать до порід, які досить просто дресирувати. Вони відрізняються стабільним темпераментом і відданістю своїм власникам. Лабрадори люблять працювати та готові навчатися в обмін на ласощі, похвалу або просто заради веселощів. Вони добре підходять як для активних родин, так і для тих, хто шукає спокійного та люблячого компаньйона.

Ньюфаундленд

Ньюфаундленд – ще одна велика порода, яку, на думку кінолога, відносно легко дресирувати. Ці великі собаки мають врівноважений темперамент, терплячість і неймовірну прив'язаність до своїх власників. Вони мають природну готовність працювати, їх можна навчити безлічі трюків, а також соціальної поведінки. Ці собаки, як правило, гарно реагують на похвалу та винагороди, а їхній спокійний темперамент робить їх менш схильними до проблем з поведінкою.