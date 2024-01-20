Собаки цих пород люблять полінуватися, поки ви працюєте, і не потребують кількагодинних прогулянок

Якщо ви постійно зайняті, але хочете мати чотирилапого компаньйона, варто обрати породу, що не потребує особливого догляду і цілодобово бути разом. Звісно, кожному собаці потрібні увага і любов, навіть невибагливому. Розповідаємо про топ-5 порід для зайнятих людей. Переважно це собаки із середнім рівнем енергії та природним хорошим здоров’ям.

Такса

Такса (фото DailyPaws)

Такса – порода середнього розміру, дуже галаслива – сторожова, любить прогулянки, але цимм собакам достатньо гуляти годину на день. Характер у такс – надзвичайно незалежний, тому вони потребують соціалізації і раннього навчання.

Дорослі такси мають зріст близько 35 см і важать 9-12 кг. Тривалість життя такси може сягати 15 років, а часом і більше.

Грейхаунд

Грейхаунд (фото DailyPaws)

Грейхаунд ‒ це дуже доброзичливий собака із хортів. Раніше цю породу використовували для полювання, а сьогодні грейхаунди полюбляють елегантно полежати на дивані. Водночас важається, що це найшвидша порода у світі.

Зріст собаки становить 68-71 см, вага – 27-36 кг (самці зазвичай більші за самок). Тривалість життя грейхаундів – 10-13 років.

Французький бульдог

Французький бульдог (фото DailyPaws)

Ці собаки мають пласку кумедну мордочку, досить м’язисті, але не потребують багато тренувань – достатньо гуляти з ними двічі на день по пів години. У французьких бульдогів коротка гладенька шерсть, линяють вони не сильно.

Зріст собаки цієї породи становить близько 30 см, вага коливається від 7,5 до 12,5 кг. Тривалість життя «французів» становить 11-14 років.

Білий тер’єр (вест-хайленд-вайт-тер’єр)

Білий тер'єр (фото DailyPaws)

Це зухвалий, впевнений у собі, часом пустотливий і водночас ніжний собака білого кольору. Він полюбляє гуляти приблизно годину на день, хоча можна і більше. Подбайте лише про те, щоб ще в ранньому віці ваш тер’єр познайомився з котами, інакше він може їх ганяти.

Зріст собак цієї породи становить 25-30 см, вага – 7-10 кг. Тривалість життя цих оригінальних тер’єрів – 12-16 років.

Мастиф

Мастиф (фото DailyPaws)

Це великий міцний собака. Він спокійний, любить свою сім'ю, а ще – охоронець, байдужий до незнайомців. Порода потребує близько години щоденного навантаження і схильна до ліні – мастифи обожнюють насолоджуватися сном у зручному, теплому місці.

Зріст мастифів – приблизно 72-80 см, вага – до 72 кг. Тривалість життя – до 12 років.