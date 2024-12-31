Перед тим, як почати, зберіть усі необхідні речі для купання

Купання собаки – це важлива частина догляду за вашим улюбленцем, але навіть досвідчені власники можуть помилятися під час цього процесу. PetsRadar розповідає про те, як уникнути помилок під час купання та забезпечити комфорт для вашого улюбленця.

Перед тим, як почати, зберіть усі необхідні речі для купання: шампунь, кондиціонер (якщо рекомендує ваш ветеринар), рушники, спеціальні засоби для очищення вух або зубів (якщо потрібно), а також ласощі.

Як правильно купати собаку: покрокова інструкція

1. Намочіть шерсть собаки. Купання собаки схоже на миття власного волосся. Спочатку ретельно намочіть шерсть собаки у воді. Намагайтеся уникати потрапляння води в очі та вуха собаки. Потрапляння води в очі може викликати у собаки сльозотечу, а у вушні канали може збільшити ймовірність розвитку вушної інфекції.

2. Нанесіть невелику кількість шампуню. Після того, як шерсть собаки ретельно змочена водою, нанесіть невелику кількість шампуню. Залежно від розміру та довжини шерсті вашого собаки, вам може знадобитися різна кількість шампуню.Спіньте шампунь в піну і масажними рухами нанесіть його на шерсть собаки, включаючи все тіло і навіть ділянки між пальцями. Залежно від того, наскільки брудна ваша собака, ви можете повторити весь процес миття вдруге, щоб видалити весь бруд і масло з шерсті вашої собаки.

3. Огляньте шкіру. Під час купання собаки, варто уважно оглянути його шкіру. Звертайте увагу на будь-які нові шишки або горбки, а також шукайте рани або інші пошкодження шкіри. Якщо ви побачите щось нове що викликає занепокоєння, зверніться до ветеринара, щоб призначити ретельний огляд.

4. Ретельно промивайте. Щоб видалити залишки шампуню потрібно ретельно промивайте водою свого улюбленця. Ці залишки можуть викликати подразнення шкіри, що може призвести до свербежу, почервонінню та появам гарячих плям. Наостанок дайте собаці ретельно обтруситися. Це видалить більшу частину води з її шерсті. Після того, як собака обтруситься кілька разів, ви можете витерти його рушником.

Якщо у вашого собаки довга шерсть, після купання слід ретельно розчесати його. Використовуйте фен, щоб швидше висушити шерсть і запобігти її сплутуванню.

5. Подумайте про засіб для чищення вух. Якщо ваша собака схильна до вушних інфекцій або ви припускаєте, що під час купання їй могла потрапити вода у вуха, ретельно промийте їх засобом для чищення вух. Але потрібно спочатку проконсультуватися з ветеринаром.

Як допомогти собаці насолоджуватися купанням

Протягом життя ви будете купати свого собаку багато разів. Тому, ймовірно, не зайвим буде докласти свідомих зусиль, щоб купання для собаки було веселим і приємним. Собака, який любить купання, з меншою ймовірністю намагатиметься втекти від вас під час купання, що зменшує ймовірність того, що ваш собака пораниться у ванні, а ви подряпаєтесь, намагаючись утримати собаку.

Також собаки часто мотивуються їжею, тому ласощі – це простий спосіб перетворити потенційно негативний досвід (наприклад, купання) на приємний. Виберіть ласощі, які любить ваш собака, і пропонуйте йому їх частіше під час купання, особливо якщо він поводиться добре і співпрацює з вами.

Намагайтеся не давати ласощі, коли собака намагається втекти або демонструє іншу небажану поведінку, адже ви не хочете ненавмисно заохочувати його.

Як вибрати правильний шампунь?

Перш ніж купати собаку, вам потрібно обрати правильний шампунь. Використовуйте шампунь, який створений спеціально для собак. Багато людських шампунів занадто жорсткі для шкіри та шерсті собаки.

Шкіра людини має нижчий рівень pH, ніж шкіра собаки, тому людський шампунь часто занадто кислотний для шкіри та шерсті собаки. Також шкіра людини товща, ніж у собаки, тому шампуні, призначені для шкіри людини, можуть пошкодити тонку шкіру собаки, особливо при багаторазовому використанні протягом тривалого часу.

Як мити собаку із захворюваннями шкіри

Якщо у вашого собаки в анамнезі є шкірні захворювання, наприклад, алергія, попросіть ветеринара порекомендувати найкращий шампунь для вашого собаки. Ваш ветеринар може підібрати шампунь за рецептом. Шампуні, що відпускаються за рецептом, часто містять антигістамінні та антисептичні засоби для місцевого застосування, призначені для лікування або профілактики запалення шкіри, а також бактеріальних та/або дріжджових інфекцій.

Якщо ваш собака не потребує рецептурного шампуню, поцікавтеся у ветеринара, які властивості шампуню, що відпускається без рецепта, можуть бути корисними для вашого улюбленця