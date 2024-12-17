Підраховано, що 80% собак старше трьох років мають ті чи інші стоматологічні захворювання

Догляд за зубами собаки є надзвичайно важливим для його здоровʼя. Якщо ви помітили неприємний запах з рота у свого улюбленця, не хвилюйтеся – ви не один. Приблизнл 80% собак старше трьох років мають ті чи інші стоматологічні захворювання, пише RetsRadar.

Деякі стоматологічні захворювання легко помітити – наприклад, жовтий або коричневий наліт на зубах вашого собаки або почервонілі ясна, викликані гінгівітом (запаленням ясен). Однак більшість стоматологічних захворювань виникає під лінією ясен, де накопичення бактерій може спричинити серйозні проблеми.

Важливо регулярно доглядати за зубами собаки, щоб запобігти таким захворюванням. Ось кілька корисних порад, які допоможуть зберегти зуби вашого чотирилапого друга чистими і здоровими.

1. Щодня очищайте зуби собаки спеціальною зубною пастою для домашніх тварин

Як і для людей, для собак регулярне чищення зубів є важливим кроком у підтримці їхнього здоровʼя. Використовуйте пасту, спеціально призначену для собак. Якщо вашій собаці не подобається ця процедура, почніть з чищення лише кількох зубів щодня і поступово переходьте до чищення всього рота, коли собака звикне до процесу.

2. Використовуйте серветки або подушечки для собак, які ненавидять чистити зуби

Якщо собака не дозволяє вам чистити її зуби, спробуйте використати спеціальні серветки для зубів. Багато собак краще сприймуть цей спосіб очищення, оскільки він ніжніший за щітку. Найкраще протирати зуби собаки принаймні раз на день. Зосередьтеся на обережному витиранні вздовж лінії ясен, де бактерії та частинки їжі найімовірніше накопичуються.

3. Уникайте твердих кісток і іграшок, які можуть пошкодити зуби

Жування твердих предметів, таких як кістки, каміння та тверді іграшки, може пошкодити здорові зуби собаки. Коли кістка або іграшка занадто тверда, існує ризик того, що зуб зламається. Зламаний зуб може викликати хронічний біль у вашої собаки та збільшити ризик інфекцій. Якщо зуб зламаний, професійна ветеринарна допомога є єдиним способом розвʼязання проблеми.

Переконайтеся, що ваш улюбленець жує тільки ті предмети, які не шкодять його зубам.

4. Обирайте ласощі та іграшки, що знижують кількість нальоту

Ласощі, іграшки та корми – чудовий спосіб очистити ротову порожнину вашого вихованця між чищеннями зубів. Вибирайте продукти, які мають печатку Ветеринарної ради з охорони здоров’я ротової порожнини (VOHC), що підтверджує їх ефективність у боротьбі зі зменшенням нальоту.

5. Використовуйте водні добавки для догляду за порожниною рота

Добавки до води – це простий спосіб зменшити кількість зубного нальоту та запобігти захворюванням. Ці продукти містять ензими, які природним чином розщеплюють зубний наліт і пригнічують ріст бактерій, зберігаючи ротову порожнину вашої собаки чистою і свіжою. А оскільки більшість цих продуктів не мають смаку, запаху та кольору, ваш собака навіть не помітить, що ви поклали щось нове в його миску. Для досягнення найкращих результатів їх завжди слід використовувати в поєднанні з регулярним доглядом за зубами.

6. Регулярно відвідуйте ветеринара для оглядів і обстежень

Регулярні огляди та профілактика у ветеринара мають важливе значення для збереження чистих і здорових зубів вашого улюбленця. Під час візиту ветеринар огляне ротову порожнину собаки, щоб оцінити такі фактори, як кількість зубного нальоту і зубного каменю, а також виявити такі проблеми, як запалені ясна, зламані зуби або болючі ділянки. Спостереження за цими змінами – відмінний спосіб переконатися, що ваш домашній план догляду за зубами ефективно працює. Також при виявленні проблем важливо негайно їх вирішити.

7. Уникайте стоматологічних процедур без анестезії

Багато грумерів, зоомагазинів та інших непрофесійних закладів пропонують стоматологічні процедури без анестезії як альтернативу справжньому професійному чищенню зубів, яке виконує ваш ветеринар. Ці процедури без анестезії не можна порівняти з тим, що пропонує ветеринарний лікар, і вони можуть навіть завдати шкоди здоровʼю ротової порожнини вашого улюбленця. Мало того, що собаці незручно і страшно, коли їй вишкрібають зуби, так ще й не усуваються бактеріальні скупчення, що виникають під лінією ясен, де і проявляється більшість стоматологічних захворювань.

Стоматологічні процедури без анестезії також не допоможуть з такими проблемами, як хиткість зубів, запалення ясен, абсцеси кореня зуба або інші стоматологічні захворювання, для лікування яких необхідна анестезія. А оскільки ці процедури зазвичай проводяться непрофесіоналами, ранні ознаки серйозних стоматологічних захворювань часто не помічаються.

Набагато краще провести професійну ветеринарну чистку зубів під анестезією, як рекомендує ваш ветеринарний лікар.

8. Проводьте професійну чистку зубів за рекомендацією ветеринара

Профілактика – найкращий спосіб забезпечити максимально здорові зуби собаки. Але якщо хвороба вже почалася, ніяке чищення зубів не допоможе її вилікувати. Єдиний спосіб вилікувати хворий зуб – це професійна чистка у ветеринара. Собаку потрібно буде покласти під загальну анестезію, щоб можна було ретельно оглянути та почистити всю ротову порожнину. Також слід зробити рентгенівські знімки ротової порожнини собаки, щоб виявити ділянки захворювання, що ховаються. Якщо у вашого собаки є хиткі, зламані або хворі зуби, можливо, їх також доведеться видалити. Після стоматологічної процедури зуби вашого собаки будуть чистими та свіжими, а правильний домашній догляд за зубами допоможе зберегти їх такими.