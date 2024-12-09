Важливо приділяти однакову увагу обом вихованцям, щоб підтримувати гармонійні стосунки

Кінологи поділилися порадами щодо налагодження стосунків між кількома собаками, повідомляє Ukr.Media.

Фахівці пояснюють, що конфлікти між двома собаками в одному домі можуть стати серйозною проблемою для власників. Господарям важливо створити умови для безконфліктного співіснування тварин.

Часто вихованці конкурують за увагу господаря, територію, їжу та іграшки. Такі проблеми виникають через недостатню соціалізацію. Замість того щоб намагатися подружити собак, кінологи рекомендують зосередитися на створенні спокійної та комфортної атмосфери.

Під час знайомства важливо запобігати агресії й приділяти однакову увагу кожному улюбленцю, щоб уникнути ревнощів. Це особливо актуально під час знайомства дорослого собаки з цуценям.

Якщо ж знайомство відбувається між двома дорослими собаками, краще організувати першу зустріч на нейтральній території, наприклад, на майданчику для вигулу. Дайте вихованцям можливість обнюхати один одного і, за бажання, погратися. Потім можна повернутися додому, де господар повинен припиняти будь-які спроби домінування

Важливо приділяти однакову увагу обом вихованцям, щоб підтримувати гармонійні стосунки, підсумували експерти.