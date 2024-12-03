Збалансовані ласощі – це вдале доповнення до основного раціону

Власники собак, які готують їжу для своїх улюбленців самостійно, часто віддають перевагу домашнім ласощам. Однак такі продукти швидко псуються, бруднять руки та не завжди зручні для прогулянок. Готові ласощі для собак – це практичний та зручний вибір, пише Kitipes.

Але власникам собак потрібно бути уважними, тому що не всі ласощі однаково корисні.

Які ласощі варто обирати?

Бюджетні ласощі

Ласощі економкласу мають привабливу ціну, але можуть бути вироблені з низькосортної сировини. Нерідко саме неякісні інгредієнти стають причиною травного розладу.

М'ясні ласощі

Найкраще вибирати збалансовані натуральні м'ясні ласощі. Вони максимально наближені до натурального харчування собак і точно сподобаються багатьом песикам. Збалансовані ласощі – це вдале доповнення до основного раціону. Вони не призведуть до дисбалансу речовин в організмі (як може статися з саморобними ласощами), а покращать та урізноманітнюють щоденний раціон. Також вони не містять цукру, штучних барвників та ароматизаторів.

Смакові комбінації

Краще вибрати один бренд, який пропонує різні смаки та консистенцію ласощів, та експериментувати в їх межах. Ласощі одного бренду схожі за складом і добре поєднуються між собою, вони легко засвоюються організмом.

Типи ласощів: