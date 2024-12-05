Як зрозуміти, що у кішки чи собаки болить зуб: основні симптоми
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Іноді складно зрозуміти, чому у тварини змінилася поведінка, але однією з причин може бути зубний біль. Тварина не зможе сама повідомити про біль, тому важливо звертати увагу на певні ознаки, які можуть свідчити про стоматологічні проблеми, пише Ukr.Media.
Ось перелік симптомів, на які варто звернути увагу:
Не дає доторкнутися до нижньої щелепи або всієї голови. Іноді може проявити агресію і навіть злегка прикусити чи вдарити лапою. І загалом характер тварини змінився, став більш відлюдькуватим, неласкавим.
Зміна харчових звичок: відмова від сухого, твердого корму чи занадто холодної води. Також коли тварина їсть, вона може жувати то на одному боці, то на іншому та часом трясти головою.
Тварина може впиратися головою в стіну чи інші предмети: таким чином намагаючись зняти спазм. І загалом така поведінка говорить про головний біль.
Зміна ставлення до іграшок чи ласощів: тварина може відмовлятися гризти навіть улюблені іграшки, або швидко випускати їх із зубів.
Надмірна слинотеча (гіперсалівація) також може бути наслідком зубного болю.
Коти можуть перестати вилизуватися та покриватися ковтунами. А собаки можуть часто торкатися морди лапами, ніби прикриваючи щелепу, почісуючи її.
Через біль у роті собаки та коти часто сунуть лапи в рот, не вилизують, не покусують, а просто тримають у роті.
Коти іноді раптово зриваються з місця і починають кричати (вокалізувати) – це характерно при болісних відчуттях в щелепі, горлянці тощо.
При спробі позіхнути тварина може скавчати чи незадоволено нявкати.
Іноді можна помітити складний рух: тварина відкриває рот і наче щось намагається виштовхнути з пащі язиком. Так вони намагаються позбутися больових відчуттів.