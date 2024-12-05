Тварина не зможе сама повідомити про біль, тому важливо звертати увагу на певні ознаки

Іноді складно зрозуміти, чому у тварини змінилася поведінка, але однією з причин може бути зубний біль. Тварина не зможе сама повідомити про біль, тому важливо звертати увагу на певні ознаки, які можуть свідчити про стоматологічні проблеми, пише Ukr.Media.

Ось перелік симптомів, на які варто звернути увагу: