Вилизування в одному і тому ж самому місці може призвести до втрати шерсті навіть ран

Коти приділяють догляду за собою значну частину вільного часу і це для них природно. Та якщо ви помітили, що унаслідок грумінгу в кота з’явилися залисини – місцями повипадала шерсть, – тварині потрібна допомога.

Причини надмірного грумінгу в котів

основні причини того, що кіт занадто вилизує себе, можна поділити на три групи:

алергія;

паразити;

емоційний стан тварини.

Вирішити дві перші проблеми відносно легко. По-перше, якщо ви замінили корм для кота, саме він міг викликати алергію і через постійний свербіж кіт довів себе до залисин. Також алергію можуть викликати нові запахи в домі – парфумів, прального порошку тощо.

Також просто виявити паразитів, що змушують кота вдаватися до надмірного вилизування – бліх або кліщів. Якщо є паразити, кота потрібно пролікувати від них. В кожному конкретному випадку вирішити це питання вам допоможе ветеринар.

А як пов’язані емоційний стан кота і надмірний грумінг?

Надмірний грумінг через стрес

Коти – істоти з досить «ніжною» психікою. Будь-які, на людський погляд незначні, зміни в домі можуть викликати стрес у кота. Наприклад:

перестановка котячих мисок чи ліжечка;

нові меблі в квартирі;

переїзд у нове помешкання;

ремонт;

нові співмешканці – інші тварини або діти;

тощо.

Грумінг заспокоює кота – він розслабляється, коли вилизує себе. Коли стресу забагато, кіт надто часто вдається до самозаспокоєння, що може призвести до залисин чи навіть ран на шкірі.

Як допомогти коту подолати стрес

Перш за все, визначте причину, через яку кіт стресує і вдається до надмірного грумінгу, та спробуйте усунути її. Якщо ж це неможливо, докладіть зусиль, щоб кіт відчував стабільність і мав його звичну рутину. Наприклад:

годуйте кота в один і той же час;

грайте з твариною хоча б по 10 хвилин на день, бажано, теж у визначений час;

будьте послідовними у своїх діях щодо кота;

облаштуйте для кота схованку, де він може побути наодинці і ніхто йому не заважатиме.

У деяких випадках, коли тварина пережила дуже сильний стрес або не може побороти звичку надмірного грумінгу, знадобиться допомога фахівців. Наприклад, ветеринар може прописати котику заспокійливі препарати, засоби для лікування «нализаних ран», а фахівець з поведінки тварин дасть поради, як стабілізувати емоційний стан тварини.