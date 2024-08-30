А ви користуєтеся серветками під час обіду?

Кожен опікун кота помічав, що часто після їжі котик вилизує свої передні лапи, навіть якщо не торкався ними корму. Також тварина може ретельно помити мордочку після гарної вечері. Про причини такої поведінки котів розповідає журнал про домашніх тварин The Spruce Pets.

Кіт-чепурун

Коти, переважно, чистюлі і чепуруни. Вони миють себе за допомогою язика і лап по кілька разів на день. Після їжі на мордочці або навіть на тих же передніх лапах можуть лишатися крихти корму або його запах. А порядний кіт не може дозволити собі ходити брудним і пахнути не собою.

Раніше ZAXID.NET розповідав, як влаштований язик кота, що використовується твариною як губка для миття. Та навіть попри неймовірну котячу гнучкість, не всі місця на тілі котика доступні для язика.

Тому вуха, очі, вібриси тощо кіт буде мити лапою, перед тим добре її наслинивши. Отже, коли кіт миється після їжі, він просто приводить себе до ладу, як і будь-яка людина після, наприклад, поїдання соковитого кавуна. Лише замість серветки у нього – лапа.

Коли процедура повторена кілька разів для кожної ділянки, кіт врешті миє самі лапки, щоб на них не лишилося бруду і зайвого запаху. Гарна звичка, чи не так?

Коли умивання після їжі свідчить про проблеми

Якщо ви кілька разів поспостерігали за тим, як кіт умивається після їжі, і помітили, що він робить це занадто часто і ретельно, надмірно, це привід поговорити з ветеринаром.

Справа в тому, що у котів бувають проблеми зі шлунком або алергічна реакція на деякі компоненти корму. Коти – майстри приховування, тож одразу ви можете і не здогадатися, що тварині щось не подобається. Надмірним миттям вони намагаються позбутися дискомфорту, що його могла спричинити їжа.

Якщо ви помітили щось нове і дивне в післяобідньому вмиванні кота, запишіть відео і покажіть ветеринару. Також зверніть увагу на те, як кіт почувається після їжі: чи є у нього енергія, чи він одразу спати тощо.