Коли в будинку мешкають кілька собак, конкуренція може виникати не лише за увагу господаря, а й за їжу

Якщо ваш улюбленець жадібно поглинає корм, майже не пережовуючи, це може викликати занепокоєння. Такий спосіб харчування з часом може негативно позначитися на здоров'ї улюбленця. Ukr.Media розповідає, що важливо розібратися, що стало причиною такої поведінки, та вжити відповідних заходів для її коригування.

Можливі причини швидкого поїдання їжі

Проблеми зі здоров’ям

Ненаситний апетит може бути симптомом різних захворювань, таких як діабет або зараження гельмінтами та іншими паразитами.

Конкуренція

Коли в будинку мешкають кілька собак, конкуренція може виникати не лише за увагу господаря, а й за їжу. У таких умовах собаки можуть жадібно поїдати свій корм, іноді навіть заглядаючи в миску сусіда.

Незбалансоване харчування

Якщо собака не отримує з їжею всі необхідні корисні речовини, це може призвести до надмірного апетиту. Тому важливо приділяти увагу збалансованому раціону вашого улюбленця.

Відсутність графіка годування

Якщо ви постійно змінюєте графік або нерегулярно годуєте собаку, це може викликати розлад харчової поведінки. Вихованець буде жадібно поїдати свій корм, не знаючи, коли наступного разу він отримає порцію їжі.

Як допомогти собаці їсти повільніше

Спершу потрібно перевірити здоров’я вашого собаки. Зверніться до ветеринарного лікаря, який проведе огляд і, за необхідності, призначить необхідні дослідження.

Потім слід приділити увагу складанню раціону. Собака має отримувати всі необхідні поживні елементи з їжею, щоб не відчувати голод і не прагнути з'їсти все до крихти.

Також варто встановити графік годування, щоб собака звикнула отримувати їжу, наприклад, двічі на день – вранці після прогулянки та в обід. Це допоможе знизити стрес і позбавить вашого улюбленця від занепокоєння про те, чи погодують його наступного разу. Поки собака не звикне до встановленого графіка, ви можете використовувати посуд, який допоможе уповільнити процес поїдання корму. Існують різні форми мисок, з яких не можна відразу захопити всю порцію корму, і собаці доведеться їсти невеликими порціями.